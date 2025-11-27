HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb l'aspecte en joc d'avui, podries estar d'humor per canviar una mica la vida social. Potser et cansi sempre estar amb els mateixos amics tot el temps. Potser busques una companyia més animada o interessant. És un bon dia per socialitzar en un bon entorn. Aneu a una llibreria, cafè o bar que tingui una clientela interessant.
Taure
Avui t'obriràs a una nova amistat que apareixerà al teu camí. De vegades tendeixes a quedar-te en un cercle social determinat. No sols compartir amb persones noves que s'hi acosten. Però ara podràs entaular una conversa bonica amb algú que compartirà molts dels teus interessos. Amb l'energia astral d'aquest dia, permet-te tenir receptivitat una nova amistat.
Bessons
Avui dirigiràs la teva energia cap a la poesia o l'art. La configuració planetària augmentarà les teves habilitats creatives. Hauràs de decidir si fas dibuix o pintura. La inspiració fluirà, i podràs dissenyar una cosa meravellosa. O potser decideixis escriure alguna cosa creativa.
Cranc
De vegades pots tenir massa generositat amb els altres. Dónes del teu temps, diners i energia sense pensar-ho dues vegades. Avui necessitaràs equilibrar entre generositat i tenir cura dels teus interessos. L'energia aquest dia t'incentivarà a cuidar-te i recarregar bateries.
Lleó
Avui estareu d'humor per viatjar a causa de l'alineació astral del dia. Miraràs a la vida des d'una perspectiva diferent i un viatge t'ajudarà a obtenir un punt de vista nou. El canvi d'escenari us beneficiarà. Se't despertarà una nova energia si viatges a les muntanyes, t'asseus al costat d'un llac, o p
Verge
Avui és un bon moment per meditar i reflexionar-hi. Sentiràs el desig de ser un ermità, reclutant-te en algun lloc privat. Assegura't que els teus éssers estimats entenguin que no els estàs rebutjant! Simplement necessitaràs una mica despai per aclarir els teus pensaments. Desitjaràs recarregar una mica les teves bateries.
Balança
Avui la configuració celestial emfatitzarà la vostra necessitat d'expressió. Sempre has tingut un costat creatiu i la teva imaginació realment estarà a l'ordre del dia. És important que trobis una sortida positiva a les teves inspiracions. Fes-te temps per escriure. O dissenya alguns gràfics per a una pàgina web.
Escorpí
Amb l'enfocament del dia, potser canvieu d'opinió pel que fa a alguna cosa. T'agrada tenir obertura en la teva manera de pensar, i sempre desitges escoltar el punt de vista contrari. Avui tindràs inspiració a rexaminar les teves creences sobre algunes coses. Potser canviïs de manera de pensar sobre temes socials, espirituals o polítics.
Sagitari
Avui comprendràs un nou sistema de pensaments degut a l'enfocament del dia. Sentiràs atracció per una filosofia espiritual o un model d'autoajuda. Estaràs llest per observar la teva vida d'una manera diferent, alliberant la programació antiga i negativa. És temps de començar enfocant les teves energies a la
Capricornio
Avui l'orientació del dia us donarà ànim de festes. Et prepararàs per assistir a una gran reunió social. Gaudiràs en reunir-te amb amics per a una celebració esplèndida. Si és l'aniversari d'algú, el baptisme o aniversari, gaudiràs de compartir aquesta ocasió especial amb aquesta persona. Porta un regal valent per cridar l'atenció de tothom.
Aquari
Avui l'alineació planetària us posarà d'un humor generós i relaxat. Tindràs inspiració per ajudar els altres. Potser entrenes els teus nens en algun esport. O que aconsellis un amic en temes relacionats amb les finances. Sentiràs la necessitat de compartir la teva experiència i els teus punts de vista intel·ligents amb algú més.
Peixos
Avui l'alineació planetària us posarà d'humor per socialitzar. De vegades pots ser una mica antisocial i passes massa temps tot sol. Però avui t'adonaràs que hi ha tot un món de persones amigables. Serà el moment d´unir-te a alguna activitat nova oa un grup comunitari.