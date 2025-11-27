TELEVISIÓ
Kardashian resisteix
Disney+ dicta sentència sobre el futur de la polèmica Todas las de la ley. La plataforma ha decidit renovar la sèrie creada per Ryan Murphy i protagonitzada per Kim Kardashian per a una altra temporada després d’acumular un elevat nombre de crítiques destructives als Estats Units. Com a resultat del bon rendiment de la producció en audiències i de l’enorme controvèrsia generada a les xarxes socials, la companyia ha donat llum verda a una nova tanda de capítols.
La renovació s’ha comunicat oficialment mentre la primera temporada de la sèrie està encara en emissió, amb un nou lliurament cada dimarts fins al 9 de desembre. Segons Hulu, Todas las de la ley va acumular 3.200.000 visualitzacions els tres dies posteriors a l’estrena, el 4 de novembre passat. La plataforma va obtenir aquesta xifra dividint el total de minuts reproduïts entre la durada de cada episodi. A més, la ficció va aconseguir posicionar-se com un dels continguts més comentats a les xarxes.
Tot el bon rendiment descrit, la crítica es va pronunciar de manera negativa, com ja ens vam fer ressò des d’aquesta mateixa pàgina. Angie Han, de The Hollywood Reporter, va qualificar la sèrie de “desastre”: “La interpretació de Kardashian, rígida i inexpresiva, sense una sola nota autèntica, és just el que el guió, també rígid i inexpresiu, es mereix.” En aquesta mateixa línia es va pronunciar Alison Herman, de Variety, descrivint Todas las de la ley com una “fantasia maldestra i condescendent”. The Times va parlar obertament del “pitjor drama televisiu de la història”.
Amb la crítica en contra, Todas las de la ley es va convertir en el millor llançament d’una sèrie original de Hulu dels darrers tres anys. Els usuaris van decidir acostar-s’hi per comprovar si aquest drama legal –en què també participen actrius de renom com Naomi Watts o Glenn Close– estava a l’altura. Sigui com sigui, la gran repercussió obtinguda li ha servit per signar la revalidació.
La trama segueix un equip d’advocades especialitzades en divorcis que abandona un despatx dominat per homes per obrir el seu propi bufet. Dures, brillants i emocionalment complicades, s’enfronten a ruptures sentimentals, secrets escandalosos i lleialtats traïdes, tant als tribunals com entre elles mateixes.