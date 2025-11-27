AGENDA
Encesa de llums de Nadal d'Illa Carlemany
SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
VISITA GUIADA
Visita guiada a la planta de tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de Refesa, situada a Aixovall. Hora: de 16 a 18 h. Aixovall. Sant Julià de Lòria.
TALLER DE REPARACIÓ DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS
Activitat conduïda per tècnics d’Adelca (Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra). Hora de 17 a 20 h. Adelca. Andorra la Vella.
MÚSICA
SERGIO BERNAL DANCE COMPANY
31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella. La Sergio Bernal Dance Company neix amb l’objectiu de satisfer un públic que demana emocions, la seva proposta es fonamenta en el virtuosisme, la versatilitat i la varietat dels estils de dansa i música espanyola. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
ENCESA DE LLUMS DE NADAL D’ILLA CARLEMANY
Festa d’encesa de l’enllumenat de Nadal del centre comercial i inauguració del Nadal al centre d’Andorra. Hora: 20 h. Centre Comercial Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
‘PAISATGES DE L’ÀNIMA’
La Fundació ONCA estrena un espectacle sorprenent i trencador que s’allunya del format habitual de la formació per endinsar-se en una proposta interdisciplinària i immersiva. Hora: 20.30 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘LA DEMOGRAFIA ANDORRANA (SEGLE XVI - 1830)’
Conferència en què es presentarà l’estat del projecte d’estudi de la demografia històrica andorrana a partir dels llibres parroquials de baptismes, confirmacions i defuncions. Hora: 19 h. Biblioteca Naciona d’Andorra. Encamp.
TALLER
‘ACTIVA EL TEU PROPÒSIT I TRANSFORMA EL TEU CAMÍ’
Taller per identificar el teu propòsit, superar bloquejos i activar el primer pas cap al teu camí personal i professional. Amb Berta Bassols, psicòloga. Hora: de 19.30 a 20.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.