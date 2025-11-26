AGENDA
'Speed Networdking'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘SPEED NETWORKING’
Esdeveniment pensat per connectar emprenedors, start-ups, professionals independents i empreses de diversos sectors d’Andorra. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
RECICLATGE
SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
Punt de recollida de mòbils i rúters vells o espatllats impulsat per Andorra Sostenible, amb la col·laboració de la Fundació Nostra Sra. de Meritxell i Andorra Telecom. Botiga d’Andorra Telecom. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘REINVENCIÓ PROFESSIONAL, SENSE DEIXAR LA TEVA FEINA’
Espai per reflexionar, inspirar-te i redirigir el teu camí professional. Laura Vendrell, coach professional. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLIBRES
‘PERCEPCIONS D’ANDORRA’
Recull les converses entre Antoni Morell i Pere Figuereda a l’entorn dels país escrites l’any 2013. Amb un pròleg del síndic general, MI Sr. Carles Ensenyat, i un epíleg del Sr. Nemesi Marquès. Hora: 20 h. Biblioteca comunal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954-L’ANDORRA DELS PRMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que permetrà conèixer les mirades personals i les tècniques emprades entre final del segle XIX i mitjan segle XX, a través de les obres d’onze autors i nou fons fotogràfics. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.