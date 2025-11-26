HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui et prepares per festejar a algú atesa la configuració planetària. Si estàs en una relació, estaràs llest per afegir-hi una mica més de condiment. Podries desitjar planificar una nit especial junts per demostrar quant li vols. Si no tens parella, podries tenir ànsies per impressionar algú. Invita'l a una cita.
Taure
Aquest és el dia perfecte per posar en acció objectius importants. L'energia astral en joc atorgarà una força poderosa, impulsant el teu entusiasme i empenta. Et sentiràs com que ho pots aconseguir gairebé tot. Estaràs especialment optimista sobre les teves metes econòmiques i professionals. Aquest és un gran moment per fer una llista del que vols aconseguir per a la teva vida. El teu poder de concentració et pot ajudar perquè ràpidament converteixis els teus somnis en realitat!
Bessons
Avui et podries concentrar al teu benestar material. Potser t'adonaràs que necessites mobles nous. O podries decidir invertir en vestits nous o en un nou maletí per a la feina. Qualsevol cosa que augmenti el teu sentit de prosperitat i abundància és saludable. No tingueu por de permetre't comprar un símbol d'estatus com un Rolex o una fina cartera de cuir. L'energia astral us estarà ajudant per augmentar la vostra prosperitat.
Cranc
De vegades et resulta difícil concentrar-te en només una cosa. Tens el tipus de ment que sempre està pensant en vint coses alhora! Però avui tindràs molta determinació per acabar un projecte important. L'energia celestial us ajudarà a concentrar-vos per acabar ràpidament i eficaçment. En acabar el dia, tindràs la sensació de veritable satisfacció per tot allò que has aconseguit.
Lleó
És un bon dia per concentrar-te al teu benestar físic. Si participes en alguna competència, avui superaràs el teu competidor. Si aixeques peses, descobriràs que tens molta resistència. Desafia't a tu mateix/a aixecat pes extra i veuràs com de ràpid s'adapta el teu cos. Estaràs feliç pels teus èxits a mesura que portes els teus límits físics al límit. L'energia del dia us estarà ajudant per donar-vos força i per recolzar-vos.
Verge
Avui la configuració planetària et podria ajudar a establir algunes metes personals clares. Si hi ha alguna cosa que t'agradaria millorar a la teva vida, un poder planetari extra t'ajudarà a aixecar els teus ànims. Podries motivar-te per començar un pla d´entrenament físic. O potser decidiràs millorar la teva alimentació. És bo desafiar-se un mateix amb una cosa veritable. Si vols abandonar la cigarreta o perdre pes, serà més fàcil fer-ho ara.
Balança
De vegades no t'agrada prendre decisions, ja que pots veure totes les cares de la situació. Però ara mateix hauries de tenir claredat per una meta que és important per a tu. L'energia astral us ajudarà a ajuntar confiança. No dubtis a posar en moviment els canvis necessaris. Et sentiràs bé si prens una postura ferma i et concentres clarament a les teves metes. Ara res no et pot aturar!
Escorpí
Coneixes els teus veïns? Potser una pregunta estranya, però podria passar un canvi a la teva vida gràcies a ells. Potser us donaran la benvinguda amb una proposta inesperada, o potser el descobriment d'un desig mutu assenyalarà el començament d'un projecte en conjunt. La configuració astral significa que podeu esperar tenir a la vostra disposició tot el que necessiteu per a un nou començament.
Sagitari
Avui podries decidir fer un canvi personal. Potser vols fer alguna cosa nova en la teva vida romàntica. Si has estat veient algú perquè no vols estar sol/a, voldràs reconsiderar-ho. Potser és hora de netejar el terreny perquè puguis atraure la teva veritable ànima bessona. Per això deixa que l'energia astral t'inspiri per trobar valentia i fer-ho.
Capricornio
Amb l'aspecte en joc, et pots sentir com si fossis l'amo de l'Univers! Estaràs de bon humor a mesura que passa aquest dia. En realitat, t'hauries de sentir força bé durant dies! Tracta d'utilitzar aquesta increïble energia per clarificar qualsevol caos a la teva vida. Concentra't en solucionar situacions difícils i fes-te un lloc per gaudir. Ara els teus poders per solucionar coses estaran forts.
Aquari
Avui hi podria haver un avenç importantíssim en una àrea primordial de la teva vida. L'alineació celestial hauria d'estar afegint bona fortuna a qualsevol part de la teva vida que t'hagi ocasionat problemes. Si la teva vida romàntica és desafiant, les coses s'haurien d'aclarir per a tu. Si la teva vida laboral està patint, podries rebre bones notícies. Mantingues obertura per rebre més abundància de l'Univers, i mira com succeeixen els miracles!
Peixos
Avui la configuració astral t'hauria d'ajudar perquè t'enfocas clarament a les metes. Si decidiu fer alguna cosa, tindreu l'energia i la determinació per veure les coses acabades. No tingueu por d'enfrontar tasques desafiadores. ¡No hi ha res que t'agradi més que un bon desafiament! Tria una cosa que al final t'ofereix gratificacions veritables. Treballa hores extres per obtenir més diners. O posa't a fer exercici per perdre 5 quilos.