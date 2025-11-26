TELEVISIÓ
Oriol Pla fa història
L'actor català triomfa als Emmy Internacionals pel paper a la sèrie ‘Yo, adicto’. Joanna Pardos guanya en la categoria de documental esportiu per ‘#SeAcabó’.
L’actor Oriol Pla (Barcelona, 1993) va fer història la matinada d’ahir en guanyar el premi a millor actor als International Emmy Awards pel paper a la sèrie Yo, adicto. Pla és el protagonista d’aquesta ficció autobiogràfica de sis capítols de Disney+, basada en el llibre de Javier Giner.
La trama se centra en la història de superació del mateix Giner, també director de la sèrie al costat d’Elena Trapé: amb 30 anys, va decidir ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació, incapaç de gestionar l’angoixa i el patiment.
L’intèrpret es posa a la pell de javier giner, autor del llibre i director de la ficció
En declaracions a Catalunya Ràdio, Pla va explicar ahir que va viure la gala, celebrada a Nova York, amb molts nervis, amb molta emoció i com qualsevol cosa nova. “Era com estar en una pel·lícula”, va indicar. “Molt fort.” Així mateix, va ressaltar que es va “deixar la vida per fer això, amb tot l’amor del món”, sense pensar “ni en premis ni en res més”.
Un altre premi amb accent català va ser per a la directora del documental de Netflix #SeAcabó: Diario de las campeonas, Joanna Pardos, que es va emportar el guardó en la categoria de documentals esportius. Netflix va estrenar l’1 de novembre de l’any passat el documental, en el qual Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes i Aitana Bonmatí es reuneixen per primera vegada per reviure el petó no consentit de Luis Rubiales, que va canviar per sempre el futbol femení.
Pardos reuneix diverses jugadores per reviure el petó de Luis Rubiales
En declaracions a TV3, Pardos va reconèixer sentir-se “emocionada, amb ganes de tornar a Barcelona a celebrar-ho amb l’equip”. Va admetre estar tan sorpresa per haver guanyat el premi que “no n’era conscient”, i va apuntar la dificultat que tenen els documentals de no-ficció per tenir visibilitat. “Espero que sigui una bona embranzida per treballar aquestes temàtiques.”