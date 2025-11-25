HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries tenir una postura agressiva mentre avances amb alguna cosa. Potser faràs plans per veure com abordar una tasca difícil com ser renovar casa teva o posar-te en bon estat físic. Tindràs determinació per fer aquest projecte, el que és bo! Podries necessitar aquesta perseverança perquè t'ajudi a continuar amb el pla. Estableix algunes metes clares i planifica intel·ligentment. Amb l'energia celestial que et guia, anima't a seguir els teus somnis.
Taure
A través dels segles, els astròlegs han notat que quan els planetes s'alineen com ho han fet avui, els retards i els problemes logístics són molt comuns. És una situació particularment difícil per a tu, ja que tindràs dificultat per manejar les coses que es creuaran al teu camí. En saber això de manera anticipada, podràs utilitzar-lo com una oportunitat per aprendre a preparar-te pels retards que alteren la teva rutina diària. Quan puguis acceptar el que és inevitable, et resultarà més fàcil cada vegada que passi.
Bessons
Les energies planetàries s'estan alineant de tal manera com per fer que els teus somnis més preats es facin realitat. L'aspecte en joc promou el creixement i la vitalitat, i nodreix tot allò que toca. Tens esperant-te un mes esplèndid. Anima't a tenir creativitat i emprenedoria tant a les teves metes professionals com a les personals, i els beneficis perduraran i perduraran!
Cranc
Els cossos astrals estan treballant temps extra avui. Assegureu-vos d'aprofitar aquesta configuració, ja que ajuda a donar llum al vostre comportament en les vostres relacions. Sembla tenir el greu complex del taló d'Aquil·les. Per què serà que ets absolutament encantador/a amb les persones, i no obstant mai segueixes els seus consells o pares atenció a les seves opinions? Realment cal tenir en compte aquesta pregunta.
Lleó
Avui la configuració planetària significa que tot allò que tingui a veure amb la teva vida privada estarà al centre d'atenció. No té sentit que intentis concentrar-te en la teva vida social, simplement aquest no és el moment per això. Si has estat pensant en mudar-te a una nova casa, o tractant de resoldre alguns problemes en les teves relacions, fes-ho – però no et sorprenguis si tens públic. I després parlen de privadesa!
Verge
Amb l'aspecte actual, comences un període d'un mes de durada que es caracteritzarà per la recerca pel sentit. Les teves inclinacions futurístiques et fan més propens/a que qualsevol altra persona per qüestionar-te sobre els propòsits a llarg termini dels éssers humans en aquest planeta. Et descobriràs prestant una atenció especial als esdeveniments actuals. Busca els amics que simpatitzin amb tu a la teva recerca, i que estiguin disposats a xerrar llargament sobre el gran sentit de la vida.
Balança
Els cossos celestials s'alineen de manera que intensifiquen les interaccions socials. Podries conèixer moltes persones durant els propers dies. Fins i tot podries enamorar-te! Fins i tot si ja tens parella, l'aspecte en joc et pot empènyer perquè hi hagi més atreviment als teus coquetejos. Vés amb compte aquí, no vols anar gaire lluny i després penedir-te de les teves accions demà!
Escorpí
Coneixes els teus veïns? Potser una pregunta estranya, però podria passar un canvi a la teva vida gràcies a ells. Potser us donaran la benvinguda amb una proposta inesperada, o potser el descobriment d'un desig mutu assenyalarà el començament d'un projecte en conjunt. La configuració astral significa que podeu esperar tenir a la vostra disposició tot el que necessiteu per a un nou començament.
Sagitari
Un canvi d'aspecte benvingut ajudarà als problemes tant en el pla laboral com en la teva vida privada. Avui, a mesura que els cossos planetaris ingressen a una nova configuració, les paraules i els fets seran més gentils i curosos. El teu esperit revolucionari no serà menys violent, però començaràs a progressar cap als teus objectius a través de la negociació més que per l'enfrontament.
Capricornio
Principalment, amb l'actual alineació astral en joc, estareu ingressant a una nova fase, plena de possibilitats. En succeir això, els resultats de qualsevol acció que iniciïs es podrien demorar un mes. Continua treballant, i sigues pacient. El proper mes arribarà abans del que s'ha pensat. És important que recordeu gaudir d'aquest viatge.
Aquari
Són diners els que t'estan arribant? Els cossos astrals s'estan alineant per millorar la teva economia. Les estrelles tendeixen a vessar llum sobre les fonts monetàries, fent possible que rebis diners per una col·laboració laboral recent que vas fer amb algú, o potser per un matrimoni recent. De qualsevol manera, avui gaudeix la brillantor gloriosa.
Peixos
Amb la configuració astral d'avui, l'accent es posa en el reconeixement social i la importància professional. Per al mes que tens al davant, pots esperar realitzar importants progressos a la teva carrera sense importar els desafiaments que et creuin. Estaràs collint els fruits de tot el temps, l'atenció i la concentració que has invertit en la teva feina.