Dia de la cultura 2025 i lliurament de premis
DIA DE LA CULTURA 2025 I LLIURAMENT DE PREMIS
Lectura del manifest cultural, a càrrec del secretariat Àgora Cultural 2025, i lliurament dels Premis Àgora Cultural 2024 a la trajectòria de persones dinamitzadores de la cultura andorrana, amb actuacions musicals. Hora: 19 h. Consell General. Andorra la Vella.
CINEMA
CICLE DE PEL·LÍCULES DE L’ALIANÇA ANDORRANO-FRANCESA
Projecció de la pel·lícula Chien 51, de Cédic Jimenez, amb Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
LA CLAU. APUNTS D’ART 11A EDICIÓ
Vine a conèixer l’art de l’antic Egipte en aquest curs que t’obrirà les portes a una de les civilitzacions més fascinants de la història. Hora 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martín. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.