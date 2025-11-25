TELEVISIÓ
El debat continua
La creadora de la sèrie cancel·lada ‘Star Wars: The Acolyte’, Leslye Headland, defensa que la història hauria merescut continuar almenys una temporada més.
Star Wars: The Acolyte s’ha convertit en un dels majors fracassos de Disney tant en l’àmbit de la crítica com en el de visualitzacions. Tot i que la sèrie creada per Leslye Headland va començar amb bones perspectives, l’interès es va anar apagant fins a culminar en una cancel·lació definitiva. Després d’aquest abrupte comiat, la creadora i showrunner defensa que la història hauria merescut continuar.
En una entrevista a The Wrap, Headland ha assegurat que els veritables seguidors de The Acolyte haurien gaudit especialment d’una segona temporada. “Crec que, per al llançament d’una primera temporada que intentava fer coses diferents, hauria valgut la pena permetre que el públic al qual s’adreçava descobrís plenament la història. Però no depenia de mi. Respecto totalment la decisió, encara que m’entristeixi”, ha explicat.
La ficció de Disney+ pretenia explorar nous racons de l’univers de Star Wars durant l’època de l’Alta República i aprofundir en els orígens del costat fosc. Malgrat aquesta ambició, la sèrie va naufragar en l’àmbit narratiu i va dividir el fandom. Problemes en l’estructura, poca connexió emocional amb els personatges i un ritme irregular van acabar llastant una producció que, sobre el paper, tenia tots els ingredients per triomfar. Tot i així, un sector de l’audiència –i alguns membres del repartiment– continua reclamant nous episodis.
Diverses teories apunten que una possible revifada de The Acolyte podria arribar amb un nou enfocament creatiu. Segons alguns seguidors, orientar la història cap a la figura de Darth Plagueis permetria reconnectar amb una de les branques més fosques i atractives del lore de Star Wars: l’ascens del costat fosc, la manipulació de la Força i els plans dels Sith, que desembocarien en els fets de L’amenaça fantasma. De moment, però, no hi ha cap indici oficial que la sèrie torni a activar-se.