AGENDA
‘LA TEVA VEU COMPTA, LA TEVA MIRADA COMPTA’
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, es projectarà el curt La foguera. Tot seguit, tindrà lloc una taula de debat. Hora: 19 h. Hotel Rosaleda. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘COACHING PROFESSIONAL CERTIFICAT’, PRESENT I FUTUR
Una sessió per conèixer què implica el coaching professional certificat i cap a on evoluciona aquesta disciplina, amb exemples pràctics i espai per a preguntes. Hora: de 19 a 20.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLIBRES
‘LA GUERRA DINS LA GUERRA’ DE CARLES CASAJUANA
El novel·lista Iñaki Rubio mantindrà un diàleg amb l’autor Carles Casajuana entorn de la seva última novel·la, La guerra dins la guerra, de l’editorial Proa. Hora: 19 h. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella.
LECTURA PÚBLICA
Lectura pública de textos del Sergi Mas. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.