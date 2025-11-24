HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un gra de sorra podrà interrompre la màquina perfectament oliada que ets i fer que avui surti de funcionament. Per què? Per l'alineació astral. Ja que sentiràs virtual obligació a la inactivitat aquest dia, començaràs a veure com algunes preguntes molt personals començaran a sorgir dins teu. Aquest període d'introspecció t'ajudarà a determinar quant influencien les decisions que fas a la teva vida personal a la teva carrera.
Taure
Avui sent la llibertat de prendre alguns riscos quan es tracta d'expressar les teves emocions. La teva necessitat de tenir una autoexpressió més creativa a la teva vida s'està fent manifestar de maneres inesperades. Enfoca aquest impuls cap a una cosa més positiva. L'energia celestial d'avui et recorda que equilibris aquesta força emocional amb converses racionals amb amics en qui confies i que et poden donar bons consells.
Bessons
Amb l'energia astral d'avui, és possible que pensis en la manera de comunicar-te amb les persones que trobis a la feina. Hi ha una bona possibilitat que aquest sigui el projecte correcte per a tu. No et preocupis sobre el retard del correu electrònic, les cites no complertes, o els malentesos; simplement són allà per recordar-te canviar la manera com generalment operes en la teva vida diària laboral.
Cranc
Si tens grans plans per a tu en la teva feina en aquest dia, com organitzar una conferència o començar una feina en un nou prototip, et decebràs terriblement cap al final del dia. I tampoc no funcionarà el raonament que faràs amb la teva persona per no perdre el control. L'energia planetària fa que aquest sigui un d'aquells dies en què pot passar el que és impensable. Necessitaràs tornar a col·locar les coses en perspectiva.
Lleó
Segurament sàpigues millor que ningú més que les relacions professionals generalment estan plenes de desitjos inconscients i idees que es mantenen sense expressar. En certes situacions, aquesta manca de claredat tindrà repercussions directes en l'eficiència de la teva feina i en el resultat de certes negociacions. Avui, amb l'orientació d'aquest dia, decidiràs fer alguna cosa posant les cartes sobre la taula. No obstant això, assegura't de deixar-te un o dos asos a la màniga.
Verge
La configuració astral d'avui establirà un obstacle a la teva tendència a buscar i seguir noves filosofies i ideals. Usualment et trobes evolucionant en un Univers on cada dia apareixen noves maneres de pensar: noves polítiques, nous conceptes científics, noves tecnologies. Et semblarà que tot ha de ser únic i innovador perquè sigui valuós. Per què? És possible que aquesta actitud, irònicament, limiti el teu Univers.
Balança
Les persones ja us hauran dit que ets com un gat; sempre t'ho fas per caure dret en les situacions delicades. Tot i això, l'energia astral posarà a prova aquesta habilitat. Aquest període difícil tindrà els costats entretinguts. Gaudiràs en pensar sobre allò que pots aprendre d'aquestes vivències - i certament, mantenir el sentit de l'humor sobretot ajudarà moltíssim.
Escorpí
Avui, amb la configuració planetària actual, tindràs algunes sorpreses - ordinadors trencats, línies telefòniques sense funcionar, màquines de fax descompostes - aquests problemes endarreriran el progrés del teu treball. Però aquest període d'inactivitat us farà parar i pensar si us heu oblidat de fer alguna cosa abans de continuar. No neguis cap dels petits detalls. Necessitaràs atendre'ls perquè els dies següents siguin el més productius possibles.
Sagitari
Avui estaràs molt pensatiu/iva. L'alineació astral causarà certs problemes, especialment pel que fa a l'elecció de la carrera. Has triat la professió correcta? La teva feina realment significa alguna cosa important per a tu? És possible que converteixis un hobby en un negoci lucratiu? Tens moltes preguntes per pensar!
Capricornio
Es diu que causes pànic intentant enderrocar un sistema que creus fora dèpoca. Amb aquesta energia celestial, avui serà un d'aquells dies en què sents l'esperit de la revolució brotant dins teu mentre ets a la feina. Sents frustració amb un sistema de computació, per exemple? Queixa't amb els teus superiors en un dia com aquest!
Aquari
L'actitud introspectiva que avui tindràs no serà normal amb la teva usual manera de ser. Això és degut al moviment dels cossos celestials que et faran pensar en els valors bàsics que subjauen les teves idees i accions. Qualsevol cosa que influenciï el teu pensament intel·lectual serà inspeccionada a consciència. Separaràs el bo del que és dolent, i donaràs un toc personal i original als teus ideals.
Peixos
Avui dia no és el dia per deixar les coses a l'atzar. Si realment no t'agraden els tipus de sorpreses que debiliten la teva bona feina, tracta de planificar el teu dia el més simple possible, mantenint a la teva ment que possiblement estiguis millor treballant tot sol. L'alineació celestial causarà retards en els intercanvis i les comunicacions, sense esmentar l'empantanament de qualsevol quantitat de projectes. Només sigues pacient; això també passarà.