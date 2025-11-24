TELEVISIÓ
Episodis perduts
El canal de YouTube de ‘Friends’ publica els vuit capítols finals de l’spin-off ‘Joey’ gairebé vint anys després. La sèrie mai no es va veure íntegrament als EUA.
Per molt que passin els anys, l’univers de la sèrie Friends mai no deixa de ser notícia. La mítica sitcom ha demostrat en innombrables ocasions que sap generar, de tant en tant, algun titular que la retorni a la primera plana. I aquesta vegada ho ha fet d’una manera esperada: donant als ciutadans dels EUA l’oportunitat de veure, per primer cop, els vuit últims capítols de Joey, l’spin-off protagonitzat per Joey Tribbiani (Matt LeBlanc).
L’NBC va estrenar Joey el setembre del 2004, només uns mesos després del final de Friends. La cadena, en una jugada carregada de sentit, va voler aprofitar el recent desenllaç de la sèrie mare per llançar la seqüela. I al principi va funcionar, perquè el primer capítol va tenir una audiència de 18,6 milions d’espectadors. Tanmateix, com recorda ara la publicació especialitzada Deadline, aquesta xifra va anar caient significativament amb el pas dels episodis. Primer fins als 10,2 milions de mitjana que va tenir la primera temporada, i després fins als 7,1 milions que va marcar la segona.
La cadena NBC va renunciar a emetre el final de la ficció per la baixa audiència
Aquest descens va provocar que l’NBC retirés la sèrie de la nit dels dijous –el mateix horari de Friends– el desembre del 2005. La va recuperar uns mesos després, el març del 2006, per emetre-la els dimarts a la nit, però la va tornar a retirar després d’una sola emissió fins a acabar cancel·lant-la el maig d’aquell any. Entremig va renunciar a emetre els vuit últims capítols a causa de les baixes audiències que havia registrat la ficció, tot i que sí que es van poder veure a nivell internacional. De fet, a Andorra es va poder veure la sèrie completa a través de les cadenes Fox i Cuatro.
Ara, 19 anys després de la cancel·lació, el canal de YouTube de Friends ha penjat els vuit últims capítols perquè els nord-americans puguin veure’ls d’una vegada per totes, encara que sigui amb gairebé dues dècades de retard. Que això acabaria passant es veia venir des del mes de març passat, que va ser quan el citat canal va començar a pujar Joey des del principi. Fa pocs dies va ser el torn de l’últim capítol, que marca el final tant de la sèrie com del conjunt de l’univers de Friends, que no ha tingut cap altra producció que li doni continuïtat.
Durant anys es va parlar de la possibilitat de rodar una pel·lícula, però finalment la idea va quedar en no res. El més semblant que es va poder veure va ser la reunió especial que Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox i Matthew Perry van protagonitzar el 2021 a HBO Max. La mort de Perry el 2023 va posar fi a qualsevol esperança d’una possible continuació.