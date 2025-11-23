TELEVISIÓ
Reina redescoberta
RTVE estrena una minisèrie que revisita el llegat de Victòria Eugènia amb ambició històrica. La producció arriba a la petita pantalla amb més de dos anys de retard.
La 1 de RTVE estrena demà, després de La Revuelta, ENA. La reina Victoria Eugenia, una de les seves apostes més ambicioses pel que fa a ficció històrica. La minisèrie, basada en la novel·la de Pilar Eyre i creada pel prestigiós productor Javier Olivares, recupera la figura de Victòria Eugènia de Battenberg, l’anglesa que va arribar a un tron convuls i que va marcar una etapa decisiva de la monarquia espanyola a començaments del segle XX.
La ficció es basa en la novel·la de pilar eyre i està produïda per Javier Olivares
El projecte arriba després de més de dos anys guardat en un calaix, un retard que la mateixa Eyre va criticar obertament i que ha despertat expectació entre els seguidors del gènere. El rodatge es va iniciar el 2023 en escenaris com el Palacio de la Magdalena de Santander i espais històrics de Madrid, amb una producció d’època que RTVE presenta com un dels seus grans esforços de recreació i ambientació històriques dels darrers anys.
Kimberley Tell encarna Victòria Eugènia en les seves primeres dècades de vida, en una interpretació que explora la seva adaptació a un país que mai no va veure del tot com a propi, el seu paper modernitzador i el conflicte amb una cort dominada per la rigidesa protocol·lària. Joan Amargós dona vida al rei Alfons XIII, mentre que el repartiment es completa amb noms com Elvira Mínguez, Lucía Guerrero o Raúl Mérida.
Els sis episodis s’emetran els dilluns després de ‘La Revuelta’
Els sis episodis d’ENA, que s’emetran amb periodicitat setmanal, posen el focus en episodis clau com l’atemptat del dia del casament reial el 1906, les tensions internes de la família Borbó, la introducció d’hàbits i costums moderns per part de la reina i la seva influència en iniciatives socials i sanitàries. La sèrie busca reivindicar una figura sovint relegada i mostrar-la com una dona que va intentar transformar una institució que, en molts aspectes, caminava cap al declivi.