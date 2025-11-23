HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és probable que s'agiti l'ambient amb un cert grup de persones. Semblés que s'estan ajuntant coses que poden acabar en una discussió. Al principi tot marxava sobre rails i s'emportaven fantàstic però ara hi ha enutjos que posen a tots molt molestos. Aquesta marxa de la integració causa confusió i enuig. Aneu amb compte amb les baralles que es puguin donar com a producte de l'energia del dia d'avui.
Taure
Aquest seria un moment meravellós per tornar a llegir un llibre que no vas aconseguir comprendre del tot la primera vegada. O potser ho vas gaudir tant que t'agradaria repetir l'experiència. L?aspecte d?avui et recorda que no hi ha regles establertes per fer les coses. Recorda que anem fent les coses a mesura que avancem. No pensis que has de trobar sentit a les teves emocions, ni sentis que les teves cançons han de seguir una rima.
Bessons
Podràs tenir la impressió que si poguessis comprar-te les coses que desitges, tot estaria bé. Se't recorda que no has de confiar tant en els béns materials per assolir un estat mental de satisfacció. L'altre problema és que potser apostes bona part dels teus sentiments a les accions o emocions alienes, per això et resulta difícil sentir-te feliç quan tens els peus sobre la terra.
Cranc
El que fas davant dels altres potser no és el fidel reflex del que de debò creus. La potent configuració planetària d'avui suggereix que potser estiguis assumint actituds que van en contra de la teva naturalesa simplement per la teva preocupació pels altres. Demostra la fortalesa de la teva voluntat i integritat participant només en les coses que et preocupen de debò.
Lleó
Avui, certs riscos es mostren especialment atractius. No dubtis a actuar davant d'aquesta temptació. Part del desenvolupament de la teva personalitat per avançar a la vida exigeix que vagis més enllà dels límits normals. Abans de fer el primer pas, però, hauries de consultar amb amics propers i aquells a qui recorres quan es presenta un tema intel·lectual. El dia d'avui, se us proporciona l'ímpetu per actuar.
Verge
Avui permet que les teves accions es concentrin en un projecte determinat. Descobriràs que ets més a prop d'acabar-ho del que havies pensat. Al principi la tasca pot semblar enorme, només perquè hi has estat pensant tot el temps en què t'has negat a fer el pas següent. Fes servir el poder de l'alineació planetària d'avui per superar els dubtes i avançar cap a la concreció dels teus objectius.
Balança
En certa manera sembla que de sobte una bestiola sorollosa i molesta ha entrat a l'escena i està voletejant davant teu. La teva primera reacció pot ser intentar espantar-lo i moureu els braços enèrgicament per aturar-lo. Lamentablement només aconseguiràs que es torni més molest encara. La millor tàctica serà ignorar-ho i deixar-ho que segueixi el seu camí per on vulgui. Aquesta és la millor manera de fer servir les situacions difícils que tendeixen a presentar-se com a resultat de l'alineació celestial d'avui.
Escorpí
A casa es pot estar gestant un front de lluita encara que potser no t'has adonat. Pots haver tingut tanta concentració a la teva carrera o objectius que has descurat algunes tasques de la casa. Avui ocupa't del lloc on vius, i assegura't que la vaixella estigui neta i acomodada al seu lloc. L'energia astral et demana que no posis tanta emoció a la situació, i que simplement facis el que cal.
Sagitari
El teu cor pot començar a bategar amb més força quan et creues amb algú proper. Lamentablement, la teva forta resposta emocional davant de la seva presència no et permet pensar racionalment sobre la situació. Irònicament, les teves accions poden ser completament oposades al que de debò desitges. L'aspecte en joc és un reflex de la difícil situació en què podries trobar-te avui.
Capricornio
L'energia astral d'avui et demana que t'esforcis per aprendre alguna cosa nova. Potser sempre has desitjat aprendre alguna manualitat o ofici. Tracta de trobar algú que et pugui ensenyar. Mai no és tard per afegir un nou conjunt d'eines. Obre la ment i escull un llibre que t'ensenyi com reparar l'automòbil. Aprèn a fer més coses pel teu compte per no haver de dependre dels altres.
Aquari
En aquest moment el teu subconscient tendeix a estar molt actiu, i descobriràs que està causant certes distraccions a la teva vida diària. La teva veu interior pot estar demanant que vagis en una adreça encara que el teu cor estigui dient alguna cosa completament diferent. L'aspecte d'avui us demana que seguiu les coses fins al final en comptes d'abandonar-les per por.
Peixos
L'agressió d'algú proper potser us farà sentir una mica de depressió en aquest moment. Al principi potser no notis per què aquest canvi en la teva personalitat general té un efecte tan profund en tu. Examina la teva relació amb els altres i pren nota dels punts de tensió que és probable que estiguin influint sobre altres aspectes de la teva vida. L'energia celestial d'avui suggereix que això passa.