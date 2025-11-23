CARTELLERA
Concert de Santa Cecília
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
La Fundació ONCA celebra el tradicional concert de Santa Cecília. Hora: 12 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
TEATRE
‘BENVINGUDA A LA REALITAT’
Benvinguda a la realitat és una obra de teatre feminista basada en l’adaptació del llibre de relats amb el mateix títol de Lara de Miguel. Hora: 18 h. Espai escènic “La Feréstec”. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
FIRA DE NADAL
El Club Internacional d’Andorra et convida a gaudir d’un cap de setmana nadalenc! Vine a descobrir les paradetes amb productes artesanals, decoració i regals. Hora de 10 a 16 h. Apartaments Giberga. La Massana.
ACTIVITATS
LA MASSANA CÒMIC
De 10 a 17 h. Jocs tradicionals l’Anònima i jocs de taula Frikis Andorra.
De 10 a 19 h Secció Andorra Retro.
De 10 a 14 h. Torneig del videojoc Dragon Ball: Sparking! Zero.
Museu del Còmic. La Massana.
EXPOSICIONS
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.