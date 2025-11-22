HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Encara que només sigui per ara, podràs descobrir que el teu cor experimenta grans transformacions. Potser estaves tractant de resoldre un tema sepultat dins teu. Els esdeveniments sorgits de la poderosa alineació planetària d'avui probablement causaran un gran canvi en les teves emocions pel que fa a una situació. Potser una resolució no és exactament el que cal. Podria ser que només calguin acceptació i comprensió.
Taure
Quan es tracta de la teva feina i de la teva vida quotidiana, tens un sentit molt més agut del temps i les seves limitacions. Sigues consent de quant de temps passes durant certes coses i pregunta't si realment val la pena l'esforç que hi poses. L'energia astral en joc d'avui suggereix que has d'incloure més creativitat al teu escenari laboral.
Bessons
Pràcticament tot allò que facis avui tindrà una forta càrrega emocional que no serà fàcil ignorar. Fins i tot la transacció més senzilla en un caixer automàtic et farà adonar d'aquest home alt i de bon veure que aconsegueix que, de sobte, el teu cor s'infli d'entusiasme. Deixa que l'energia astral d'avui compleixi el teu dia de passió i trobades sensuals encara que els esperis.
Cranc
Ara les oportunitats són al lloc adequat perquè puguis prendre-les. Descobriràs que les connexions espirituals amb algú proper són molt importants per a tu gràcies a l'energia astral en joc. Tens una voluntat poderosa i descobriràs que, sota aquestes circumstàncies, pots fer pràcticament tot allò que desitges. Penses en un pla més elevat que la majoria.
Lleó
Gràcies a l'aspecte en joc, no et sorprenguis si avui sorgeixen serioses lluites de poder a la feina. El més probable és que els efectes d'aquest difícil xoc d'energia afectin altres aspectes de la teva vida, especialment el privat. Aparta't dels que manifesten un enfocament massa exigent i abrasiu. Això seria l'últim que caldria.
Verge
La configuració planetària suggereix que potser rebeu consells d'amics que us podrien ser útils. Podries descobrir-te travessant transformacions emocionals producte de les seves paraules reconfortants. Recorda que si et sents trist, no cal sentir-se així per sempre. Pots sortir de la rutina amb tanta facilitat com entrar-hi. Només cal creure que és veritat.
Balança
Explora més els teus passatemps amb l'ajuda de l'aspecte actual. Pren el telèfon i comunica't amb altres persones que comparteixen els teus mateixos interessos. Arribaràs molt més lluny quan convides els altres a unir-se als teus plans. No ho facis perquè penses que podrien ajudar-te a la teva feina o carrera, o podrien donar-te més atractiu sobre la resta. Fes-ho perquè et fa realment feliç.
Escorpí
Descobriràs que tens ànsies i, sobretot, desig de treballar amb més persones. Avui es generaran converses amenes, ja sigui amb una altra persona oa la teva pròpia ment. A través d'aquest diàleg és probable que sorgeixin intercanvis importants i descobriràs que hi ha parts de tu que es revelen de maneres completament diferents. El dia d'avui està encoratjant connexions actives dins del teu món.
Sagitari
Avui és probable que sorgeixin conductes extremes al teu món financer que et preocuparan molt. Podràs sentir amenaça en rebre notícies que abans se t'havien amagat. Tracta de mantenir la calma en totes les situacions perquè els altres no es descarreguin en resposta a la teva reacció desmesurada. L'aspecte en joc d'avui us demana que treballeu amb l'energia del dia en lloc de fer-hi front.
Capricornio
Si cal, tira avall la porta perquè parin atenció a la teva opinió. L?energia astral d?avui està suggerint que en aquest moment hi ha una mà pesada interferint en el joc dels esdeveniments. Podria ser la teva o la d'algú més, però has de saber que estàs arriscant molt, de manera que és important fer un esforç conscient perquè no t'hi portin. Assegureu-vos que la vostra mà sigui la més forta.
Aquari
Aneu amb compte que no us manipulin els qui volen quedar-se amb una porció de la coca. Potser hi ha algú interessat a jugar amb els teus sentiments per suplir les seves pròpies necessitats interiors. No creguis el que et diu pensant que és el teu deure ajudar tothom. Ajuda'ls demostrant-los la teva pròpia fortalesa i com saps cuidar-te tant emocionalment com físicament. L?energia d?avui està suggerint que els jocs són poc clars.
Peixos
Gràcies a l'alineació astral d'avui, les teves emocions podrien vacil·lar entre un extrem i l'altre. Pren en compte que és una cosa positiva que et servirà molt per exterioritzar els teus desitjos del cor. Com més persones siguin testimonis de la teva passió per les coses, més estaran disposades a confiar en els teus consells i participació en els seus projectes.