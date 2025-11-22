AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
CUARTETO CASALS
Concert del Cuarteto Casals, fundat l’any 1997 a l’Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Hora: 17 h. Església de Sant Serni. Canillo.
CURSOS I TALLERS
‘QUÈ REPRESENTA VIURE AMB TDAH MÉS ENLLÀ DE LA INATENCIÓ’
Taller sobre TDAH, a càrrec de Martí Sala, coach i divulgador especialitzat en TDAH. Hora: de 9.30 a 13.30 h. Biblioteca Pública del Govern. Andorra la Vella.
‘COM ASSOLIR EL MEU BENESTAR’
Eines i exercicis pràctics per aconseguir el benestar que vull. Amb Patrícia Barrientos. Hora: de 10 a 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TALLER D’AQUAREL·LA
Taller d’aquarel·la inspirat en les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella, unint art romànic i art contemporani. Hora: de 10 a 13 h. Espai Columba. Andorra la Vella.
CREA EL TEU LABERINT AMB MATERIAL RECICLAT
En aquest taller construiràs amb materials reciclats un circuit amb filferro que hauràs de recórrer amb una anella. Si la teva mà tremola i es produeix el contacte, el circuit es tancarà i una llum s’encendrà! Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
TALLER DE CONSTEL·LACIONS SISTÈMIQUES
Les constel·lacions familiars i sistèmiques són una eina profunda de creixement personal que ens permet prendre consciència dels llaços invisibles que ens uneixen al nostre entorn. Hora: de 16 a 20 h. Komorebi. Escaldes.
FESTES I TRADICIONS
ACTUACIÓ CASTELLERA
Diada dels Castellers d’Andorra amb Colla Jove de l’Hospitalet i Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample. Hora: 16 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
TEATRE
‘BENVINGUDA A LA REALITAT’, UNA NIT AMB AURA PUIG
Benvinguda a la realitat és una obra de teatre feminista basada en l’adaptació del llibre de relats amb el mateix títol de Lara de Miguel. Hora: 20 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.