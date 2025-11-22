TELEVISIÓ

Canvis a Eurovisió

La UER redueix els vots del públic i restaura el jurat a les semifinals del certamen per tal d’apaivagar les polèmiques de les últimes edicions en relació amb Israel.

Eurovisió

Redacció

La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del Festival d’Eurovisió, va anunciar ahir diverses modificacions en el sistema de votació del certamen, que inclouran reduir de 20 a 10 els vots que cada espectador podrà enviar, amb l’objectiu d’intentar apaivagar les polèmiques dels últims anys. Els canvis també inclouen restablir el vot del jurat a les semifinals, així com “salvaguardes tècniques reforçades per detectar i bloquejar votacions fraudulentes o coordinades”, va assenyalar la UER en un comunicat.

Una de les controvèrsies que han perjudicat la imatge d’Eurovisió a les darreres edicions ha estat l’elevat nombre de vots a Israel, en contrast amb les crides de molts activistes, i fins i tot d’algunes cadenes, perquè no hi participés a causa de la violació de drets humans durant la guerra a Gaza. Israel va quedar en segona posició en l’edició d’aquest any i en cinquena a la del 2024, a més de ser el país més votat pel públic en totes dues ocasions.

“Estem adoptant mesures clares i decidides per garantir que el concurs continuï representant una celebració de música i unitat. El festival ha de continuar sent un espai neutral i no ha de ser instrumentalitzat”, va assenyalar en anunciar els canvis el director del festival, Martin Green.

La reducció dels vots dels aficionats de 20 a 10 (per mòbil, SMS o en línia) “els animarà a estendre el seu suport a més participants”, va defensar la UER.

Pel que fa al jurat, que tornarà a les semifinals i que tindrà un pes del 50% en la votació, passarà de tenir cinc membres per país a set, i almenys dos d’ells hauran de tenir entre 18 i 25 anys, va indicar l’organització. També augmentarà el nombre de professions i contextos dels quals aquests membres del jurat puguin procedir, “amb la finalitat d’incloure periodistes i crítics musicals, creatius com ara coreògrafs o directors d’arts escèniques i figures amb experiència en la indústria musical”, va assenyalar l’ens.

Els canvis s’han decidit després d’encarregar una revisió dels sistemes de votació, arran de les polèmiques generades, a un equip d’assessors independent, amb el qual han col·laborat directors de les televisions públiques que participen en el certamen i també altres organitzadors d’esdeveniments globals.

“Hem escoltat i hem actuat”, va resumir Green, que va remarcar que té molta importància mantenir la integritat i la neutralitat del concurs, dels seus membres i de les audiències. “A banda dels canvis anunciats, reforçarem l’aplicació de les normes ja existents per evitar qualsevol abús”, va afegir.

