HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Donat l'aspecte del dia, tindreu alguns somnis vívids. Tendis a tenir una vida onírica activa. Sovint els teus somnis són complexos i de color. Es desenvolupen com a pel·lícules, portant-te a mons astrals estranys. Para atenció als esdeveniments i escenaris dels teus somnis. És possible que rebis informació intuïtiva que t'ajudarà a resoldre coses de la teva vida.
Taure
Sentiràs la necessitat de buscar una nova manera d'actuar a la teva vida professional. Avui la configuració celestial causarà tota mena d'agitacions, que per a tu es traduiran en dubtes i descontents. Sigues intel·ligent i fes el que cal fer. Si plou, posa't en mode automàtic i busca protecció, i sobretot, no et queixis.
Bessons
Amb l'aspecte en joc del dia d'avui, no podem dir que avui obtindràs resultats immediats o concrets, però podràs preparar el terreny pels teus progressos futurs. No obstant això, atès que la teva relació no serà gaire fàcil, serà millor que comptis amb els teus propis recursos. Així que avui hauràs de treballar tot sol - però això no et resultarà desagradable! Almenys serà un canvi grat.
Cranc
El teu futur és ara! Almenys així és com t'agradaria que fos. T'encanta desafiar-te a tu mateix/a, especialment pel que fa al futur. Aquest serà un gran dia en aquest aspecte. La configuració astral actual és una de les posicions més visionàries que existeix, i t'empenyerà cap endavant a la teva vida, especialment a les teves relacions. Potser coneixeu persones fora del vostre cercle normal d'amics.
Lleó
No pensis que la teva relació amb la teva parella pot estar millor del que està en aquest moment. Expressa els teus somnis, dubtes o desacords que hi puguis tenir. L'energia celestial en joc t'ajudarà a formular allò que normalment és inexpressiu, així que aprofita-ho! Si no confessis els teus pensaments més íntims podries romandre en un estat de permanent insatisfacció.
Verge
Li pares atenció al teu ésser interior? Examines les motivacions darrere dels teus actes i pensaments? Prens notes dels teus somnis algunes vegades? Si fas de la introspecció un hàbit, el dia d'avui t'ofereix una oportunitat per conèixer-te a tu mateix/a en profunditat. Ja sigui el teu enfocament psicològic o espiritual, la influència del dia facilitarà l'anàlisi i la comprensió de tot el que saps sense ser consenteix que ho saps!
Balança
Pot ser que estiguin passant algunes transformacions a la teva vida diària. L'aspecte celestial en joc portarà noves i inesperades obertures on treballes. Potser apareix una dimensió artística a la teva vida professional si és que no ha passat encara. Aquest és un bon moment per treballar en col·laboració amb altres persones. Els propers dies us indicaran la direcció correcta.
Escorpí
Donada l'energia astral d'aquest dia, pensaràs en el significat més gran de la teva vida. Tindràs inspiració per resar, o potser passis una mica de temps meditant. Definitivament buscaràs la inspiració en un pla superior. De vegades no et sents particularment religiós/a, però creus que hi ha un poder superior d'algun tipus. Fes el millor per explorar aquesta energia!
Sagitari
Avui el teu sentit de la intuïció estarà més fort. Sempre has tingut una mica de poders psíquics, i ara rebràs impressions importants. Potser sentiràs alguna cosa que estigui a punt de passar a la teva vida. O potser absorbiu l'energia d'una altra persona quan entreu en una habitació. Podràs comprendre el que algú té a la seva ment sense que digui una sola paraula! L'energia astral augmenta la teva sensibilitat.
Capricornio
La configuració planetària us omplirà de nostàlgia artística. Si mai has pintat, tocat un instrument o t'has expressat a través de l'escriptura, avui l'artista que tens a dins reviurà. Desitjaràs fer-te temps per fer alguna cosa artística. Encara que no hagis practicat el teu ofici durant algun temps, encara tens la veritable habilitat. No et rendeixis a fer coses creatives perquè gratifiquen la teva ànima.
Aquari
Segons l?energia celestial, avui estaràs d?humor filosòfic. Pensaràs sobre la direcció on va la teva vida i et preguntaràs si estàs per bon camí. Seria bo que meditessis una mica per aclarir certes coses. O gaudiràs mitjançant la pregària i la contemplació. Desitjaràs resoldre les coses en un nivell superior per guanyar una perspectiva millor.
Peixos
Amb aquesta configuració planetària, voldràs perdonar i oblidar. De vegades guardes rancor, però ara podràs fer les paus. Si hi ha algú que ha estat el teu enemic, podràs alliberar el dolor. La vida és massa curta per perdre temps enutjant-se amb algú. És millor deixar partir aquestes preocupacions antigues i concentrar-se en coses positives.