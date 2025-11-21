AGENDA
El plató a casa
Disney+ permetrà als espectadors generar vídeos amb IA dels seus universos. El procés estarà fortament condicionat per la protecció de la propietat intel·lectual.
Disney+ vol deixar de ser només un catàleg tancat de pel·lícules i sèries per convertir-se també en un taller de vídeos fets pels usuaris. A la conferència de resultats del quart trimestre fiscal del 2025, Bob Iger va anunciar que la plataforma “està vivint els canvis més significatius des del seu llançament, el 2019”, i un d’aquests seria permetre contingut generat pels espectadors amb ajuda d’IA.
La idea, resumida gairebé com un eslògan, és que qui no vulgui esperar a Frozen 3 pugui, en certa manera, fabricar la pròpia miniseqüela: peces breus generades amb models d’IA entrenats en els universos de Disney, Marvel, o Star Wars, allotjades a Disney+.
A la pràctica, el moviment situa Disney en un terreny molt proper al de models com Sora, d’OpenAI, o les eines de vídeo generatiu que comencen a aparèixer a TikTok i altres xarxes, però amb una diferència crucial: aquí els elements estarien protegits per un copyright molt ferri.
Mitjans com Variety descriuen el pla com una barreja de plataforma d’estríming, joc i editor creatiu: l’usuari podria triar plantilles, prompts o escenes i deixar que la IA renderitzi petites històries protagonitzades per personatges de la casa, sempre dins d’un escenari controlat per la companyia.
L’entusiasme tecnològic ve acompanyat d’un reconeixement explícit dels riscos. A la mateixa trobada, Iger va parlar de “converses productives” amb empreses d’IA, però va remarcar que qualsevol acord haurà de “reflectir la nostra necessitat de protegir la propietat intel·lectual”.
El debat s’encreua, a més, amb una indústria de l’entreteniment que ve de dues vagues històriques precisament per l’ús de la IA en guions, interpretació i explotació d’imatge. Els acords de guionistes i actors a Hollywood inclouen clàusules per limitar que els estudis reciclin rostres o veus sense consentiment i exigeixen transparència sobre l’ús de material d’arxiu per entrenar models. Que un dels grans estudis plantegi ara contingut amb IA sobre les seves franquícies obre preguntes incòmodes: què passa si un curt generat per un usuari es viralitza? Hi haurà mecanismes de remuneració o reconeixement, o es considerarà fan labor gratuït? Són qüestions que Iger no va detallar i que, previsiblement, es decidiran més als despatxos legals que als departaments de premsa.