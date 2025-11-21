AGENDA
'Dansa viva. Moviment expressiu conscient'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DANSA VIVA. MOVIMENT EXPRESSIU CONSCIENT’
Sessió de moviment expressiu i dansa conscient per reconnectar amb el cos i deixar fluir l’energia vital. Hora: de 18.30 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
1A SETMANA DE LA RECERCA D’ANDORRA
La setmana inclou activitats de divulgació científica organitzades per universitats del país, la Societat Andorrana de Ciències, Andorra Recerca + Innovació i l’àrea de recerca del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘BENVINGUDA A LA REALITAT, UNA NIT AMB ANNA PUIG’
Benvinguda a la realitat és una obra de teatre feminista basada en l’adaptació del llibre de relats amb el mateix títol de Lara de Miguel. Hora: 20.30 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.