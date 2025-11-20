AGENDA
'Reilusionarse: la ilusión marca la diferència'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘REILUSIONARSE: LA ILUSIÓN MARCA LA DIFERÈNCIA’
Conferència motivacional amb Luis Galindo. Hora: de 20.30 a 22 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
CONCERT DUO MÉTIS
Programa: Manuel de Falla, Gabriel Fauré, Astor Piazzolla. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘PINTEM ANDORRA’
Arriba la setena sessió del Pintem Andorra, a cada trobada us presentem una foto d’Andorra o que representi Andorra i el seus usos i costums. Comentarem aquesta imatge i crearem junts! Hora: 18 h. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.
TALLER DE BELLESA CONSCIENT I, EL QUE CREUS... ET CREA
Aprèn una rutina de ioga facial per activar la teva pell des de dins i descobreix com transformar les teves creences amb la Interveció Estratègica. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engoradany.
ART
‘L’ART FET JOIA’
La marca de joies Shiori tornarà a presentar l’actual edició. La joieria d’autor tornarà a ser protagonista en una experiència que uneix art, música i emoció, amb les peces inspirades en les obres de l’exposició i que comptarà amb la participació de la violoncel·lista Mireia Planas. Hora: 19 i 20.30 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.