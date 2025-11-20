TELEVISIÓ
Instant decisiu
Movistar plus+ estrena avui l’adaptació d’‘Anatomia de un instante’, el relat del 23-F de Javier Cercas. La sèrie aposta per una mirada humana i rigorosa de l’episodi.
Movistar Plus+ estrena avui Anatomía de un instante, l’adaptació televisiva de l’assaig de Javier Cercas que revisita l’intent de cop d’estat del 23-F amb una mirada contemporània i allunyada de l’èpica habitual. Dirigida per Alberto Rodríguez, la sèrie, de quatre episodis de 50 minuts de durada, aspira a convertir-se en una de les produccions de referència sobre un dels episodis que va marcar de manera irreversible la història recent d’Espanya.
El projecte compta amb un repartiment coral de primer nivell, amb Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente, Miki Esparbé, Alejandra Onieva i Carmen Blasco, entre d’altres. Tots ells donen vida als protagonistes, polítics i militars, d’aquella jornada convulsa en què el coronel Antonio Tejero va irrompre al Congrés armat mentre se celebrava la sessió d’investidura, provocant hores d’incertesa i tensió.
Fidel a l’esperit del llibre, la sèrie centra l’atenció en els tres homes que van romandre asseguts als escons mentre la resta de diputats s’amagaven: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Manuel Gutiérrez Mellado. A partir d’aquest gest, aparentment mínim però carregat de significat, la ficció explora les trajectòries personals i polítiques de cadascun d’ells i dissecciona la complexitat que va envoltar el cop militar.
En una entrevista recent, Alberto Rodríguez va explicar que el principal repte de la producció ha estat trobar el to narratiu adequat. El director va assegurar que va voler “evitar l’èpica i desmuntar els fets per portar-los a allò terrenal i humà”, una intenció que impregna tota la sèrie i que busca oferir una lectura més íntima i realista d’un moment històric que, en la ficció, sovint ha estat abordat des del dramatisme.