HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El dia per endavant serà com netejar una clariana al jardí tallant la fusta vella i arrencant la mala herba. No et sorprenguis si trobes algunes pertinences lleials, molt estimades, perdudes de baix. Serà un dia agradable i productiu i recolliràs els beneficis de la feina avui demà.
Taure
Retreu amb massa freqüència a la teva parella per no donar-te la independència suficient. I alhora intentes estar tan a prop seu, que ets tu qui crea el dilema! Avui l'energia astral en joc t'impulsarà que reclamis la teva independència i t'alliberis d'aquesta por constant que la teva parella t'abandoni. Confia que no cal estar a la mateixa habitació amb l'altra persona perquè t'estimi.
Bessons
Si tant enyores la teva llibertat, per què no has intentat assolir-la? És perquè no et va semblar pràctic fer-ho, o has estat sentint que la teva relació és l'única cosa estable enmig d'una vida d'una altra manera tumultuosa? L'energia astral en joc et diu que confiïs a assolir la vida que desitges. Tot i això, potser hagis de "deixar tot" per aconseguir-ho.
Cranc
Avui no intentis aconseguir tot el que vols fer. L'actual alineació celestial assenyala que hi haurà pèrdues d'energia amb relació a trobades casuals que passin avui. Hi haurà qui intenti vendre't alguna cosa o et demanaran ajuda o consells per problemes personals. Tu, que enyores tenir temps tot sol per concentrar-te, hauràs de tenir cura de no quedar atrapat/da en les necessitats dels altres.
Lleó
Tu, que estàs força acostumat a patir restriccions, enfrontaràs les dificultats del dia molt millor que els teus col·legues. Però no et sacrifiquis! Com que t'agrada ser útil, la teva bondat et fa córrer el risc que s'aprofitin de tu. En comptes de continuar acceptant més compromisos, per què no compartir l'abundància de treball amb els qui en són responsables?
Verge
No té sentit que tractis de nedar contra el corrent malgrat el coratge que tens. En aquest moment pot ser que estiguis enmig de forts corrents que no t'estan portant cap a on vols. En general, un bon capità prefereix deixar-se arrossegar fora del curs en comptes de lluitar contra el corrent i arriscar-se a aturar-se. No assumeixis més responsabilitats de les que pots manejar! Para atenció a l'energia astral i deixa't portar amb el corrent. Podries arribar al punt desitjat des del principi.
Balança
Tindràs la sensació de certa preocupació per qüestions de diners en aquest moment. No veus la manera de tirar endavant el futur. No et permetis omplir-te de por. L'energia astral en funcionament us demanarà viure dia a dia sense un pla detallat per al futur. És difícil, però ho aconseguiràs!
Escorpí
La teva ambició professional avui sentirà una sacsejada. La configuració astral us posarà sensible al fet que estareu disminuint la vostra llibertat d'expressió per complir la norma. I aparentment desitjaràs fer-ho sense importar-ne el preu. Per més que anhelis reconeixement, aquesta no és la manera d'aconseguir-ho. No podràs seguir així per molt de temps.
Sagitari
Hi ha la possibilitat que en els darrers dies molts plans i desitjos hagin pres forma a la teva ment. Com a regla general, sempre vols crear noves idees, com més millor. Però avui, la freda brisa del realisme escombrarà aquests esquemes grandiosos, liquidant totes menys aquelles que realment siguin viables. El que quedi tindrà substància, i valdrà la pena fer-ho.
Capricornio
Qüestionaràs alguns aspectes fonamentals de la teva professió. Però no serà tan dolent. És molt fàcil per a tu acumular experiències sense intentar sintetitzar-les i entendre'n el significat profund i entre línies. I no és una manera equivocada d'anar per la vida. Però l'energia astral d'avui us demanarà que aprofundiu en el significat de la professió que heu triat. Prepara't per a algunes perspectives interessants!
Aquari
Res no et farà sentir seguretat en aquest moment. Avui, això serà així més que mai. L'energia celestial et retraurà novament a motlles vells d'inseguretats personals. Com a resultat, t'acostaràs als altres si és que no et sents que estàs rebent prou amor. Treu això del teu cap i veuràs com les coses comencen a millorar.
Peixos
El dia que vindrà serà desafiant ja que l'alineació astral portarà un corrent fred i dura a les teves aigües. Hi ha una persona que intentarà frenar la teva creativitat i mantenir-te tancat/da en la dura realitat. Però no et preocupis, saps com evadir-te de qualsevol atemptat mesquí per capturar el teu esperit.