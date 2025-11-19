AGENDA
'Gotitas de luz'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘GOTITAS DE LUZ’
Presentació i firma del llibre Gotitas de luz, de María Angélica Dávila. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘CIÈNCIA I BENESTAR; LONGEVITAT PRÀCTICA I REGNERACIÓ CEL·LULAR’
Una trobada per comprendre com la ciència i el benestar es connecten en el nostre dia a dia. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CINEMA
‘UNA QUINTA PORTUGUESA’
La desaparició de la seva dona deixa Fernando, un tranquil professor de geografia, completament devastat. Film d’Avelina Prat. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres, de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut del personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.