TELEVISIÓ
Un èxit revalidat
FX confirma una segona temporada d’‘Alien: Planeta Tierra’ després de la bona acollida a Disney+. La saga passa per un bon moment tant al cinema com a la televisió.
Disney ha trobat la fórmula. Mentre Predator: Badlands triomfa als cinemes i arrasa a la taquilla, l’univers de Alien ha ressorgit amb força, i ho ha fet des de dos fronts tan diferents com complementaris.
A la gran pantalla, Alien: Romulus no tan sols ha revitalitzat el terror còsmic de la saga, sinó que també ha garantit la seva pròpia seqüela. Paral·lelament, en l’àmbit de l’estríming, Alien: Planeta Tierra ha marcat un nou punt d’inflexió en convertir-se en la primera sèrie televisiva ambientada en aquest inquietant univers de ciència-ficció. I sí, va arrasar a Disney+. Amb aquests resultats, la companyia ha decidit renovar l’aposta de Noah Hawley, una proposta arriscada que, lluny de limitar-se a l’homenatge, s’ha atrevit a expandir la història.
La sèrie ha sabut traslladar la tensió espacial a l’entorn terrestre
Planeta Tierra ha traslladat la tensió espacial al mateix entorn de la humanitat, en una mena de guerra freda corporativa entre gegants com Weyland-Yutani i Prodigy, que es disputen la supremacia global mentre somien en el control definitiu de l’element més temut de la galàxia. La sèrie, visualment impecable i fidel a l’estètica de la franquícia, ha funcionat com una bona fórmula entre el terror biològic i el thriller polític.
S’espera que els nous capítols no arribin a la plataforma fins d’aquí a dos anys
L’inici va ser prometedor, amb un to que evocava la inquietud industrial dels dos primers films. Tot i això, no tots els fans van quedar plenament satisfets, i des de la seva emissió a final de setembre –i després d’un potent cliffhanger final– no hi havia novetats sobre el seu futur.
El silenci d’FX i Disney va encendre totes les alarmes: molts temien que el projecte quedés als llimbs, com tantes altres sèries ambicioses. Però el rendiment d’Alien: Planeta Tierra ha resultat ser més que notable, i la crítica ha coincidit que l’experiment mereixia continuar. FX ha confirmat la renovació per a una segona temporada, que començarà a rodar-se a Londres el 2026. Si no hi ha canvis, l’espera s’allargarà fins al 2027, un termini habitual per a produccions d’aquesta magnitud.