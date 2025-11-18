AGENDA
'Retour Maroc'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘RETOUR DU MAROC’
Presentació de l’exposició Retour du Maroc, amb l’artista Edith Taioni, que comparteix la seva experiència i inspiració després de viatjar al Marroc. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
FIRA D’ORIENTACIÓ PER ESTUDIAR A FRANÇA
La fira permetrà donar a conèixer i promoure l’ensenyament superior francès prop dels alumnes de batxillerat i dels estudiants del Principat. Hora: de 10 a 17 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
LA CLAU. APUNTS D’ART, 11A EDICIÓ
Vine a conèixer l’art de l’antic Egipte en aquest curs que t’obrirà les portes a una de les civilitzacions més fascinants de la història. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
17ns DEBATS DE RECERCA. CIUTAT I SOCIETAT SALUDABLES
Es reflexionarà al voltant de la salut en les zones urbanes en l’actualitat, considerant tres àmbits en què el benestar social, la salut, i la tecnologia i l’urbanisme constitueixen eixos de millora per aconseguir una societat saludable. Hora: de 18 a 21 h. Sala d’actes de MoraBanc. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954-L’ANDORRA DELS PRMERS FOTÒGRAFS’
Inauguració de l’exposició, que permetrà conèixer les mirades personals i les tècniques emprades entre final del segle XIX i mitjan segle XX, a través de les obres d’onze autors i nou fons fotogràfics. Hora: 19.30 h. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.