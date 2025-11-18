HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és un dia per concentrar-se a la feina. L'energia astral en joc et pot fer dubtar respecte dels teus objectius, especialment els professionals. Sembla important que en aquest moment no descuidis les preocupacions materials. Hi ha algun tema que cal definir? És probable que la millor manera de passar el dia sigui a través de la reflexió i la calma.
Taure
Les relacions amb els altres jugaran una part clau en les activitats d'aquest dia. Si és possible, fes les coses en societat, ja sigui en allò romàntic com en els negocis. Descobriràs que ets més efectiu/a si enfoques les coses de manera metòdica. Algunes persones estaran una mica tossudes, però podràs superar-ho amb una mica de raonament i molta paciència. L'alineació planetària d'avui us ajudarà a unir les persones, especialment les femenines i masculines.
Bessons
Els altres són un ingredient essencial en aquest dia, i descobriràs que les relacions seran especialment gratificants. Pren-te el teu temps per seure i tenir un diàleg directe amb els teus éssers estimats. Quan va ser la darrera vegada que realment vas dialogar profundament amb algú sense que hagi estat una xerrada "normal"? L'energia celestial d'avui us ajudarà per fer una connexió veritable amb els altres.
Cranc
La teva salut avui et preocuparà més del que és usual. Assegureu-vos que els vostres valors interns estiguin en línia amb les vostres accions exteriors - especialment quan es tracti de temes relacionats amb la salut. També hauràs de pensar a tenir una actitud disciplinada i protectora envers els altres. Això us resultarà fàcil gràcies a l'energia astral en joc. Ajunta els costats masculins i femenins de la teva personalitat com una unitat de treball.
Lleó
Deixa que les parts femenines i masculines del teu ésser s'uneixin per a un treball creatiu. Utilitza la informació que has reunit gràcies a la teva naturalesa sensible, atenta i observadora, i aplica el teu costat fort, servicial i dirigit cap a l'exterior per ajudar a implementar el canvi. L'energia celestial d'avui us ajudarà a integrar aquestes dues parts del vostre psiquis d'una manera saludable i productiva.
Verge
Avui treballa sense parar. Planifica les coses i atempti les mateixes. La teva actitud des del començament és crucial per assolir els objectius que busques. Acabes de completar un mes del teu període de renaixement. És un bon moment per definir alguns objectius per al futur. L'energia celestial d'avui us ajudarà a fer-ho d'una manera realista i pràctica.
Balança
Busca un llibre a la biblioteca i deixa que estimuli la teva ment. És un gran moment per comprometre's en formes d'exploració mental i d'aprenentatge superior. Hi ha molt coneixement per aprendre i posar en pràctica. La pràctica és definitivament el tema en moda del dia, segons l'energia astral en joc. Aquests dos cossos celestials treballaran plegats per fomentar un gran sorgiment en la consciència mental.
Escorpí
Moltes persones, entre elles, somien amb l'estabilitat. La configuració planetària d'avui us encoratja a intentar esbrinar per què l'estabilitat és tan important per a tu. Irònicament, si fas la pregunta de manera directa, no rebràs cap resposta. Però, igual que tantes vegades passa a la vida, les coses bones arriben una vegada que deixes de demanar-les. Potser et resultarà particularment difícil deixar de demanar amor. Però si més no tracta.
Sagitari
És difícil treballar quan tens ganes de jugar! Desitges relaxar-te però no tens els mitjans per fer-ho. Si hi ha alguna cosa que t'irrita és justament no poder actuar per culpa dels obstacles pel camí! Tens molts problemes per canalitzar la teva energia, però si deixes que les tensions es continuïn acumulant, acabaràs explotant o esgotant-te. Tracta de trobar una manera de domar les tensions abans que et manegin la vida.
Env
Capricornio
Potser algú de la família o un amic representa una gran seguretat en actuar com una mena d'àncora per a tu. És bonic comptar amb algú que t'ajudi a sentir seguretat quan la necessites. Però alguns dies necessites més independència que no pas seguretat. Tens el valor per exigir-la?
Aquari
Estàs lluitant contra les tradicions, la qual cosa és força normal atesa l'actual energia planetària. Avui, diguem que l'alineació astral servirà per fer llenya al foc. No t'aturis en el simple qüestionament de la manera tradicional de fer les coses. Segueix les teves idees fins al final. Es valent!
Peixos
Per sort pots arraulir-te al teu llit quan arribi la nit. Potser és l'únic moment agradable del dia. Avui t'hauran de guiar la paciència i la constància. Si avui tens planificat posar-te en contacte amb algun organisme administratiu, serà millor que ho deixis tot per escrit. Ah, i no oblidis portar un analgèsic.