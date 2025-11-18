TELEVISIÓ
El comiat d’Echegui
Netflix estrena el 12 de desembre ‘Ciudad de sombras’, la sèrie pòstuma de l’actriu, desapareguda l’agost passat. L’andorrà Isak Férriz encapçala el repartiment.
Netflix acaba de publicar el tràiler de Ciudad de sombras, la sèrie pòstuma de la reconeguda actriu Verónica Echegui, que va morir el mes d’agost passat als 42 anys a conseqüència d’un càncer. El servei d’estríming estrenarà la producció el pròxim 12 de desembre, data en què es podran veure de cop els sis capítols que conformen aquest thriller policial ambientat a Barcelona. Cal ressaltar que el paper principal recau en l’andorrà Isak Férriz.
La sèrie, dirigida per Jorge Torregrossa –responsable també d’El cuerpo en llamas– i produïda per Arcadia, adapta la primera novel·la del català Aro Sáinz de la Maza, creador de la tetralogia literària protagonitzada pel detectiu Milo Malart. El mateix Torregrossa firma els guions juntament amb Carlos López i Clara Esparrach. El repartiment es completa amb altres noms de pes, com Ana Wagener, Manolo Solo i Jordi Ballester.
La trama de la sèrie arrenca amb un crim d’una espectacularitat inquietant: un cos cremat apareix penjat a la façana de la Pedrera, l’emblemàtic edifici modernista de Gaudí. Davant la repercussió del cas, els mossos d’esquadra decideixen reactivar l’inspector Milo Malart (Férriz), que es trobava suspès per una falta disciplinària. El seu retorn el porta a treballar braç a braç amb la subinspectora Rebeca Garrido (Echegui), amb qui haurà de reconstruir un puzle criminal tan pervers com simbòlic.
Ciudad de sombras es presenta així com una de les apostes fortes de Netflix per al final d’any: la història combina ritme, intriga i una posada en escena que aprofita el magnetisme de Barcelona i el talent d’un actor andorrà en plena maduresa artística