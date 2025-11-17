AGENDA
Projecte management training
LA PROPOSTA DEL DIA
'PROJECTE MANAGEMENT TRAINING'
Desenvolupa habilitats reals de gestió de projectes que et faran destacar. Aquesta formació et proporciona tot el que necessites per gestionar projectes amb seguretat i preparar-te per a la certificació PMP / APM PFQ. Hora: de 10 a 17 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
SETMANA DE LA INFÀNCIA
Activitats per a infants de 0 a 11 anys i per a les seves famílies. Diferents espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos) que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.