HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les finances i la carrera són les paraules de moda del dia, i descobriràs que la consulta amb una figura d'autoritat us serà de gran ajuda quan es tracti d'aquests aspectes de la vostra vida. No tinguis por dir les coses tal com són. De fet, com més honestedat tinguis, més eficientment podràs manejar els problemes. L'energia astral d'avui us ajudarà a ajuntar els costats masculins i femenins de cada qüestió.
Taure
La configuració planetària implica que avui progressaràs a través d'alguna inversió – temps, talents, recursos. Has estat treballant molt dur, i ara en reps els fruits. Has après molt, i ara el teu coneixement probablement es converteixi en inspiració. Aquest és un gran dia per començar nous projectes, completar vells, o per mobilitzar projectes que semblaven estancats.
Bessons
La teva salut estarà de meravella, i fins i tot potser decideixis començar amb un nou règim de menjars per estar en òptim estat. A la feina et va molt bé, i probablement estiguis desitjant un ascens al camp on et trobes. No obstant, no caiguis al parany de dormir-te als llorers. L'energia astral en joc implica èxit, però sense feina per recolzar-lo, els seus efectes poden ser fugaços.
Cranc
Avui figures d'autoritat buscaran les teves idees, particularment perquè la teva ment es troba especialment aguda i ràpida en aquest moment. La configuració celestial permet específicament donar i rebre informació amb rapidesa, eficiència i amb beneficis per a tots els que t'envolten. La paperassa de treball es fa amb rapidesa i sense dificultats, i la comunicació amb els que t'envolten és clara i precisa. Cap al final del dia sentiràs més satisfacció pels teus èxits.
Lleó
Activitats grupals, potser connectades amb transformacions polítiques o socials, podrien ocupar molt del teu temps avui. Les teves idees són benvingudes, ja que hi ha un costat pràctic aparent per a tu ara que no sempre és notable. L'alineació celestial us permet comunicar-vos bé amb els altres i tenir idees eficients. Podries fer-te nous amics. Endavant!
Verge
Avui la teva ment és clara, ràpida i concentrada, i la comunicació amb els altres es donarà més que sobre rodes. Podries treure a la llum un talent amagat per escriure o parlar, i trobar la manera de convertir-lo en un avantatge comercial. La configuració astral també implica que la paperassa respecte a diners serà manejada amb rapidesa i eficiència, deixant-te la tarda lliure per divertir-te. Diverteix-te!
Balança
Tot i que sempre ets una persona pràctica i amb els peus a terra, avui funcionaràs a un nivell específicament eficient. La teva ment estarà particularment ràpida i concentrada. L'energia celestial implica que qualsevol cosa que comencis avui – feina, viatge, educació, etc. - funcionarà molt bé, eventualment resultant en èxit. No et sorprenguis, però, si no tot dóna els seus fruits tan ràpid com esperaves. Moltes vegades és millor anar lent i segur.
Escorpí
Els nens són una font d'inspiració i plaer per a tu, i t'agradaria provar-te ja sigui explicant-los una història o escrivint-hi. Se t'acudiran moltes idees que desitjaràs recordar més tard, així que podria ser una bona idea prendre'n nota. La configuració astral implica moltes idees noves - i l'habilitat de fer-les servir de manera pràctica.
Sagitari
Avui sentiràs un fort desig d'aprendre sobre certs temes i voldràs buscar persones que en sàpiguen per poder intercanviar idees. Si estàs involucrat/da en algun tipus de negocis, aquest és el dia per treballar-hi. L'alineació astral implica habilitats de comunicació millorades i una gran habilitat per impressionar els altres amb les teves idees.
Capricornio
Avui la nerviositat et farà titubejar. No t'estresis amb detalls d'últim moment. Pren les coses una per una i no et preocupis per la totalitat en aquest moment. La teva feina és simplement aconseguir una petita part de l'equació alhora. En aquest moment algunes dones a la teva vida són un recurs fantàstic per a tu, per tant aconsegueix el seu suport perquè les teves emocions tinguis sentit. L'energia celestial d'avui us ajudarà per fer possible aquesta connexió cor-a-cor.
Aquari
Els temes concernents a la teva família i els valors establerts quan eres jove estaran qüestionats en aquest moment. Sentiràs que és el moment de pensar més en tu mateix/a. Senti't lliure per qüestionar aquestes nocions primerenques i en què creure. Recorda que depèn de tu pensar-hi. No sentis com si necessitessis continuar en un camí que fos iniciat pels teus pares si aquest camí no és en una cosa que realment creus. L'aspecte del dia d'avui us oferirà la seguretat de pensar més independent.
Peixos
Hi ha un èmfasi en el pensament analític aquest dia que et demana més practicitat en la recerca de la veritat oculta. La teva família possiblement jugui un paper en les accions i pensaments del teu dia, encara que no hi siguin físicament presents. Petjades primerenques al teu cervell relatives al teu sentit del ser sortiran a la superfície a causa de la configuració planetària actual.