TELEVISIÓ
Bingley contraataca
Rowan Atkinson torna a Netflix amb ‘Man vs Baby’, la seqüela de ‘Man vs Bee’. L’humor físic i el caos domèstic centren aquesta comèdia de paternitat nadalenca.
El pròxim 11 de desembre arribarà a Netflix Man vs Baby, la nova sèrie protagonitzada per Rowan Atkinson, que reprèn el paper de Trevor Bingley, el mateix personatge que va encapçalar la delirant Man vs Bee l’any 2022. En aquella ocasió, l’actor britànic es veia immers en una guerra absurda contra una abella dins d’una mansió de luxe. Ara, el repte és d’una altra naturalesa però igualment caòtic: sobreviure a la criança d’un nadó.
La premissa és tan senzilla com explosiva: Bingley rep l’encàrrec de cuidar el fill acabat de néixer d’una família durant les festes de Nadal. El que comença com una tasca aparentment inofensiva es transforma, en qüestió de minuts, en un seguit de desastres domèstics, malentesos i moments de pura desesperació. Fidels a l’estil inconfusible d’Atkinson, els guions aposten per l’humor físic, la gestualitat i el silenci còmic més que per la paraula, mantenint l’essència del seu llegat però amb una sensibilitat moderna.
El projecte ha estat desenvolupat per HouseSitter Productions en col·laboració amb Netflix UK, sota la direcció de David Kerr, que ja havia treballat amb Atkinson en altres produccions. Kerr ha explicat en declaracions a Radio Times que la sèrie “vol recuperar l’esperit de l’slapstick clàssic britànic, però amb una mirada més emocional, mostrant un home desbordat per la paternitat en plena època de Nadal”. La nova entrega consta de quatre episodis de 25 minuts.
La primera sèrie va ser una de les comèdies més vistes de Netflix en el seu moment, va arribar al top 10 mundial en la primera setmana d’emissió i va acumular més de 70 milions d’hores de reproducció, segons dades internes de la plataforma. Ara, el servei d’estríming confia que Man vs Baby repeteixi aquell èxit combinant l’humor visual amb una història més tendra i identificable.