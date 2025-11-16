AGENDA
Videsport
TEATRE
‘BENVINGUDA A LA REALITAT, UNA NIT AMB AURA PUIG’
És una obra de teatre feminista basada en l’adaptació del llibre de relats amb el mateix títol de Lara de Miguel. Hora: 18 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
VIDESPORT
Torna el mercat més esportiu de l’any! Si tens roba o material esportiu que ja no utilitzes, dona-li una segona vida. I si busques equipament a bon preu, aquest és el teu lloc! Sala la Closeta. La Massana.
JORNADES
‘JORNADES DE PEDRA SECA’
XIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, un esdeveniment enfocat en la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
CURS DE PINTURA A L’OLI ‘LLUMS I OLIS’
L’artista Martín Blanco ens ensenyarà la tècnica per representar les llums i les ombres amb pintura a l’oli, i així donar la sensació de volum en la pell i el teixit. Hora: de 10 a 14 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.