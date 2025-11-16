TELEVISIÓ
Viatge futurista
Apple tv+ adapta ‘Neuromancer’, el clàssic ‘cyberpunk’ que va marcar tota una generació. L’autor, William Gibson, supervisa la sèrie per mantenir l’esperit original.
Apple TV+ sembla decidida a convertir-se en el gran refugi audiovisual per als amants de la ciència-ficció. Ho ha demostrat els darrers anys amb apostes tan ambicioses com Fundación o Silo. Ara, el catàleg de la plataforma fa un pas més i s’atreveix amb un dels pilars del gènere cyberpunk: Neuromancer, la novel·la amb què William Gibson va redefinir el paisatge tecnològic i cultural dels vuitanta.
La sèrie, formada per deu episodis, ens obrirà les portes a un futur fosc i saturat de neó en què Case –interpretat per Callum Turner– sobreviu com a hacker d’elit fins que una intel·ligència artificial desconeguda el recluta per executar un cop tan arriscat com impossible. En aquest descens al ciberespai comptarà amb Molly, una mercenària amb modificacions corporals encarnada per Briana Middleton.
Al darrere del projecte hi ha Graham Roland i J. D. Dillard, però el detall més destacable és la implicació directa del mateix William Gibson en el procés creatiu. No es tracta d’un simple gest publicitari: Turner ha explicat en una entrevista amb ScreenRant que l’autor ha supervisat el to i l’enfocament, garantint que aquesta adaptació respiri l’ADN de la novel·la.
L’actor també ha reconegut que mai no havia treballat en ciència-ficció, però que l’univers de Neuromancer el va atrapar per un motiu molt simple: la versemblança. No és un futur impossible ni una fantasia llunyana, sinó un reflex distorsionat del present tecnològic.
De moment, la sèrie continua en plena producció i Apple TV+ manté silenci sobre la data d’estrena. Si tot segueix el seu curs, és probable que arribi en algun moment del 2026, sumant-se a la llista d’apostes de ciència-ficció amb què la plataforma vol construir un cànon propi.