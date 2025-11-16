CARTELLERA

Ahora me ves 3

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Ahora me ves 3 12.00 16.00 19.00 21.30

Todos los lados de la cama 15.45 18.00 20.30

Jujutsu Kaisen 11.45* 15.45* 17.45* 19.45*

Badlands 12.15** 17.15** 19.30** 21.45**

SuperCharlie 11.30*** 15.30***

Bugonia 18.00

Siempre es invierno 15.45 19.45

A pesar de ti 17.30

The black phone 2 20.15

CINEMES GUIU

Bugonia 19.30

Siempre es invierno 19.30

La invasió dels Bàrbars 17.15

