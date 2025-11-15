HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La teva imaginació es troba molt elevada, com ara la teva percepció extra sensorial i la teva intuïció. Si tens inclinacions artístiques, podries sentir una inspiració especial avui per començar nous projectes. Els resultats podrien sorprendre't i impressionar tots els que els vegin.
Taure
Els teus sentiments avui estaran en un gran viatge - empenyent-te als confins de la Terra. Alguna cosa et truca perquè expandeixis la teva ment i pensis en les possibilitats que facis un viatge llarg aviat. Descobrireu que un amic proper o la vostra parella d'alguna manera està relacionat amb això a causa de l'orientació del dia.
Bessons
Avui connecta't amb els altres en projectes creatius. Dos caps pensen més que un. Descobriràs que hi ha altres persones que senten d'una manera semblant a la teva. Treballa per fer una exposició que sigui significativa en el tema i ressoni als cors de tots aquells que entrin en contacte amb aquesta.
Cranc
Hi ha algú proper a tu que anhela acostar-se més. Possiblement, aquesta persona té por d'arruïnar alguna cosa bona, per tant té por de fer el proper moviment. L'orientació d'aquest dia us donarà a les vostres poderoses emocions seguretat. Fes un moviment per estar un pas més a prop daquesta persona.
Lleó
Un comentari improvisat per un estrany desencadenarà alguna cosa dins teu. Potser és que hi ha molta energia fent soroll que es manté just sota la superfície. El recordatori menor d'aquest trastorn portarà un fort exabrupte en una situació casual.
Verge
Avui dia, la comunicació és l'aspecte més important del dia. Molta de la concentració de la teva atenció estarà posada en tu i és possible que d'alguna manera et posis en judici. Tracta de no trencar-te sota les pressions. Sigues tu mateix/a. L'alineació celestial d'avui tindrà efectes transformadors en les vostres emocions i punts de vista generals de la vida.
Balança
La teva carrera i vida professional estaran al centre avui gràcies a l'energia astral del dia. Hauràs de considerar quin paper juguen els recursos i les creences de les altres persones. Hi ha una transformació considerable en aquest terreny de la teva vida i hauràs de mantenir-te definitivament consent en com aquest canvi gradual tindrà efecte en tots els aspectes de la teva naturalesa.
Escorpí
Molts dels temes relacionats amb la salut estaran al centre d'atenció gràcies a l'orientació d'aquest dia. Descobriràs que l'activitat a casa teva ia la vida familiar tindran un enorme efecte en la teva salut mental i espiritual. Assegureu-vos de prendre't un recés i de demostrar als altres com et sents si és realment el teu cas.
Sagitari
Avui compra't una guardiola i comença a guardar diners. Si poses un dòlar cada dia, hauràs estalviat prou cap a final de mes per comprar-te alguna cosa especial. Llustra les teves sabates, encera el teu cotxe, impermeabilitza el teu pis. En resum, cuida les teves pertinences.
Capricornio
Aquesta nit t'emportaràs a casa molts papers de la feina que necessiten atenció immediata. També és possible que les persones que coneguis de la teva feina vinguin a casa teva, potser per treballar, potser per socialitzar una mica. De tota manera, hi haurà converses interessants! L'alineació planetària implica l'intercanvi de moltes idees estimulants dins de casa teva.
Aquari
La configuració planetària en joc farà que la teva ment funcioni a mil per hora - potser tractant de portar massa idees a la teva ment de cop. Podries qüestionar-te sobre possibles oportunitats comercials, o si un nou curs destudi és el correcte per a tu.
Peixos
Algunes comunicacions serioses amb un soci - ja sigui comercial o sentimental - podrien conduir a una nova claredat i idees fresques sobre com enfocar les dificultats que et creuin en el camí. Aquest és un gran dia per discutir noves societats comercials, o fer marxar la paperassa de feina.