AGENDA
Lo Mandongo
FIRES I TRADICIONS
‘LO MANDONGO’
Festa tradicional del trinxat i el porc, amb dinar popular i activitats gastronòmiques i escèniques. Hora de 9 a 15 h. Plaça de l’església. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
‘UNA AVENTURA ENTRE PAPERS’
Experiències artístiques per a nadons d’1 fins a 3 anys. Retallar, enganxar, superposar… El paper es convertirà en protagonista d’un viatge creatiu ple de formes inesperades i sorprenents. Hora: 10.30 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
‘CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA EN MINIATURA’
En aquest taller, els nens i les nenes descobriran l’art ancestral de la pedra seca tot construint un petit mur en miniatura amb pedres i materials adaptats. Hora: d’11 a 13 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘EL SON INFANTIL’
Estratègies que et poden facilitar el dia a dia, així com ajudar-te a implementar rutines i hàbits de son. Taller grupal pensat per a famílies i pares amb infants petits. Amb Criand. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana.
‘DIBUIXOS TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Espai Galobardes. Canillo.
LLIBRES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I PROJECTE PEDAGÒGIC ‘VIU EOP!!’
Convidem l’Eva Ortas a compartir el seu treball, adreçat als infants i les seves famílies, que té com a objectiu fomentar el desenvolupament d’activitats culturals i motivacionals. Hora: 11 h. Biblioteca comunal. Encamp.