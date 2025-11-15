TELEVISIÓ
Crònica d’un desastre
Les minisèries s’han convertit en la resposta exprés per a un públic que exigeix intensitat i emoció sense necessitat d’invertir setmanes davant la pantalla. Però aquesta allau de títols també ha comportat un nou problema: la sobresaturació. Enmig d’aquest soroll, Netflix ha aconseguit colar una petita joia que no busca l’espectacle fàcil, sinó reconstruir una tragèdia humana amb rigor i respecte. El seu nom, Heweliusz.
Acabada d’estrenar, aquesta nova producció polonesa dura poc més de 5 hores i s’inspira en fets reals. La seva història, tan colpidora com necessària, ha portat molts a comparar-la amb la aclamada Chernobyl d’HBO, i no sense motiu: totes dues disseccionen com els errors humans, la burocràcia i la manca de previsió poden desencadenar una catàstrofe.
El succés que retrata va tenir lloc el 1993, en les fredes aigües del Bàltic. Un ferri que sortia de Polònia cap a Suècia va naufragar enmig d’un temporal i va deixar 56 víctimes mortals i un reguitzell d’interrogants. Va començar com un viatge rutinari va convertir-se en una de les pitjors tragèdies marítimes del país.
Des de l’inici, el destí del ferri semblava segellat. Durant els primers trajectes ja havia patit diversos incidents: incendis, avaries estructurals i fallades mecàniques que en van minar la resistència. Fins i tot la comporta de popa, peça clau de seguretat, havia resultat danyada poc abans del viatge final.
El capità va arribar a plantejar-se la cancel·lació del trajecte, però les pressions de la companyia propietària el van obligar a continuar. El que va venir després va ser el cop final del cicló Verena, que va convertir el trajecte en una lluita impossible contra el mar.
La sèrie, dirigida per Jan Holoubek i escrita per Kacper Bajon, s’ha situat en pocs dies entre el més vist de Netflix. Al llarg dels seus 5 episodis reconstrueix amb detall les hores prèvies al desastre i les seves conseqüències, sense dramatismes innecessaris però amb un pols narratiu impecable.
Amb un repartiment encapçalat per Magdalena Rózczka, Michal Zurawski i Konrad Eleryk, la producció compta amb més de 3.000 extres, una xifra insòlita en la televisió polonesa, fet que reflecteix la magnitud del projecte i la seva ambició internacional.