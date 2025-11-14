TELEVISIÓ
Revolta televisiva
HBO impulsa una adaptació en sèrie del clàssic distòpic ‘V de Vendetta’. DC Studios assumeix el comandament creatiu amb James Gunn i Peter Safran al capdavant.
La plataforma HBO Max ja ha posat en marxa l’adaptació de la mítica V de Vendetta en format sèrie, amb els màxims responsables de DC Studios al capdavant de la producció executiva. Vint anys després que la cinta s’estrenés als cinemes, el gegant de l’estríming està treballant en una nova producció basada en l’obra britànica d’Alan Moore i David Lloyd.
El retrat d’un futur distòpic serà la columna vertebral d’aquesta adaptació, segons informa Variety. L’aposta d’HBO Max és ferma, motiu pel qual James Gunn i Peter Safran, presidents de DC Studios, exerceixen com a productors executius. Així mateix, s’ha donat a conèixer que Pete Jackson és un dels guionistes encarregats de desenvolupar l’adaptació.
Inspirant-se en la publicació original, tot apunta que la nova sèrie es desenvoluparà en una Gran Bretanya molt diferent de l’actual. La història original narra com el país havia virat cap al totalitarisme després d’un col·lapse global, amb l’aparició inesperada d’un antiheroi disposat a desafiar el poder. La seva intenció és enderrocar tots els símbols que el govern utilitza per exhibir la seva opressió.
De moment, ni la plataforma ni l’estudi esmentat han compartit detalls sobre aquesta adaptació. Tampoc no s’ha especificat el repartiment, ni les dates previstes per al rodatge, ni quan està prevista l’estrena. Sigui com sigui, la intenció d’HBO Max és convertir V de Vendetta en un dels seus projectes de referència.
Cal destacar que el britànic Chanel 4 ja va intentar adaptar la història. En ple auge de les sèries inspirades en còmics, es va estudiar posar en marxa una producció basada en l’obra de Moore i Lloyd. Tanmateix, el thriller polític no va arribar mai a la petita pantalla.