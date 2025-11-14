HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les ensopegades financeres podrien fer-te retrocedir amb relació a assolir un objectiu que significa molt per a tu. Evita la temptació de jalar-te els pèls! ¡L'energia planetària en joc pot ser una veritable prova a la teva perseverança! No obstant, els amics podrien prendre part i estendre't una mà.
Taure
Ets com una eterna adolescent, i és veritat que és molt més divertit jugar ximples jugats a l'ordinador o caminar per aquí lluint el teu nou maquillatge que seure i posar-te a treballar. Però ja hauries d'haver superat aquesta etapa. Encara que no et resulta fàcil acceptar això sobre tu, els qui estan a prop teu confirmaran el que ja sospites.
Bessons
Els esdeveniments celestials recents et poden haver donat nervis però és natural. Segurament, has pres molta més consciència del teu costat masculí com a resultat. Totes les dones tenen un costat masculí; així mateix, tots els homes tenen un costat femení. No hi ha motius perquè una dona negui una part del seu ésser.
Cranc
Si darrerament has dedicat molt del teu temps i esforç a la teva relació, avui l'aspecte en joc et recompensarà per tota la teva tasca. Però pobre de tu si no has estat prestant prou atenció a la teva relació! Sentiràs la ira de la teva parella, que simplement no pot entendre la teva actitud. En qualsevol dels casos, el temps que dediquis avui a la teva relació reportarà grans beneficis.
Lleó
Vols conèixer noves persones? T'agradaria trobar un lloc on poder expressar i desenvolupar les idees? Vols intercanvis més profunds i fructífers amb altres persones? Bé, doncs avui és el dia, així que aprofita-ho! L'energia celestial en joc brindarà a les persones amb el teu signe l'habilitat de resistir-se al tipus de relació que mai no sembla arribar enlloc.
Verge
Ja que ets una persona de gran disciplina i força de voluntat, t'encantarà allò que t'espera avui dia. Donada l'alineació celestial, avui és el dia perfecte per començar aquella dieta, deixar de fumar o treure una cita per fer-te una revisió amb el doctor. Seràs un bon exemple per als que t'envolten, i també et veuràs i sentiràs molt millor!
Balança
Haureu de revisar la vostra agenda d'alguna manera. Els teus plans d'aconseguir coses grans i petites et duran més temps del que et pensaves. La configuració planetària d'avui t'aconsella estrictament que no t'adormis als llorers. En canvi, concentra't en el que cal fer, ja que després hi haurà temps suficient per descansar.
Escorpí
És probable que esdeveniments celestials recents us suggerissin reflexionar sobre l'habilitat de complaure't a tu mateix/a. Moltes vegades et consumeixes en la teva devoció cap als altres, deure i perfecció que no sempre et queda prou energia per pensar en les teves pròpies necessitats.
Sagitari
Les relacions no sempre són fàcils. Però tu ja ho saps! I generalment no ets el tipus de persona que inicia una relació cegament, especialment si et sembla arriscat. Penses en les teves opcions molt de temps abans de prendre una decisió. La configuració celestial d'avui us ajudarà a tenir menys indecisió i molta més espontaneïtat en l'amor.
Capricornio
Avui la teva capacitat intuïtiva funciona a ple. Però el que reculls dels altres potser t'intranquil·litzi una mica. La configuració astral implica que els que t'envolten poden estar travessant un remolí emocional i podries absorbir-ho tot si no tens cura! Pots protegir-te envoltant-te mentalment de llum blanca o pots decidir deixar entrar només sentiments positius.
Aquari
Avui és probable que no tinguis un dia fàcil a la feina donada l'alineació planetària en joc. Potser no et trobes bé, però no tan malament com per quedar-te a casa. Per tant podries estar una mica irritable, prenent com a insults coses que no ho són i reaccionant massa davant de situacions de tensió. Podries fantasiejar amb fugir del tumult.
Peixos
L'arrencada emocional d'un veí, familiar o company de feina et podria fer sentir molèstia. L'alineació planetària agita algunes energies intenses. La millor manera d'evitar la tensió i el desgast d'una arrencada és evitar-ho. Si algú al teu voltant sembla que explotarà en qualsevol moment treu-te del camí!