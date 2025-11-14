AGENDA
Benvinguda realitat
LA PROPOSTA DEL DIA
‘BENVINGUDA A LA REALITAT, UNA NIT AMB AURA PUIG’
És una obra de teatre feminista basada en l’adaptació del llibre de relats amb el mateix títol de Lara de Miguel. Hora: 20.30 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
TEATRE
‘LA SENYORETA’
Obra de teatre que retrata la vida de la Senyoreta, a partir de la novel·la homònima. Un relat melancòlic de la darrera habitant de Casa Rossell. Hora: 19 h. Era del Raser. Ordino.
CONFERÈNCIES
CICLE DE MATERNITAT I EMOCIONS
Descobriràs què passa amb el teu son i el de la teva criatura durant el postpart. Una trobada per comprendre, cuidar i acompanyar. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinatal. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘EL CAMÍ DE LA DONA CONSCIENT’
Tres claus per començar a viure una vida més lliure i plena. Amb Valeria Berisso. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar (sofrologia, entre altres…). Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TALLER TEÒRIC I PRÀCTIC. ‘TORNAR AL COS, CALMAR LA MENT I CONNECTAR AMB EL SER’
Un taller de respiració, moviment i presència per calmar la ment i connectar amb el ser. A càrrec de Begoña Comitire. Hora: de 19 a 20.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engorany.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.