TELEVISIÓ
Merteuil ressorgeix
hbo estrena ‘Juegos de seducción’, una adaptació de ‘Les amistats perilloses’ que transforma el mite de la protagonista. Desig i venjança conviuen en un París decadent.
HBO Max estrena demà la sèrie francesa Merteuil: Juegos de seducción , una adaptació lliure del clàssic Les amistats perilloses, de Pierre Choderlos de Laclos, publicat el 1782. La producció reinterpreta l’obra des d’una òptica contemporània, centrant-se en el personatge de la marquesa de Merteuil (Anamaria Vartolomei), que després de ser traïda pel vescomte de Valmont emprèn un camí d’ambició i supervivència per convertir-se en la cortesana més poderosa i influent de París. L’argument explora el desig, el poder i la manipulació dins d’una societat dominada pels homes.
Dirigida per Jessica Palud i creada per Jean-Baptiste Delafon, la sèrie és una producció de NABI Productions i Felicita Films, en col·laboració amb TF1 Studios. El repartiment el completen Diane Kruger en el paper de Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste com a Valmont i Lucas Bravo com a comte de Gercourt. També hi participen Noée Abita, Julien de Saint-Jean, Fantine Harduin, Samuel Kircher i Sandrine Blancke, que completen un elenc que combina figures consolidades del cinema francès amb nous talents emergents.
L’estètica, el vestuari i la direcció artística aposten per una reconstrucció acurada del París del segle XVIII, amb una fotografia que ressalta perfectament el contrast entre la luxosa decadència de l’aristocràcia de l’època i la vulnerabilitat de tots aquells que intentaven sobreviure en els marges del poder.
A través de sis episodis, la ficció proposa una mirada més humana i contemporània del mite de Merteuil, mostrant-la no tan sols com una manipuladora, sinó també com una dona que es veu obligada a dominar les regles d’un món hostil per poder mantenir la llibertat. El relat s’allunya de la imatge clàssica de la malícia i s’endinsa en la dimensió més psicològica del personatge, revelant les ferides i els motius que la porten a desafiar les normes socials.