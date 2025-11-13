AGENDA
Boost Your Health: longevitat, immunitat i biomarcadors
CONFERÈNCIES
‘NOVES OPORTUNITATS PER A UN HABITATGE ASSEQUIBLE’
Cicles de coonferències sobre l’habitatge. Amb reserva prèvia. Hora: 19 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
‘BOOST YOUR HEALT: LONGEVITAT, IMMUNITAT I BIOMARCADORS’
Parlarem de microbiota, ritmes biològics i biomarcadors que ens ajuden a entendre si estem vivint amb qualitat i eficiència. A càrrec de Carla Rispal i Ramon Ribera. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
‘QUÈ ÉS L’ENERGIA DE PUNT ZERO?’
Nova sessió del cicle Ciència unificada, en què explorarem el concepte d’energia de punt zero (ZPE) i la seva relació amb la física moderna i la consciència. Amb Gustavo Corradi. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.