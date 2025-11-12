AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘SORDA’
Àngela, una dona sorda, tindrà un bebè amb Hèctor, la seva parella oïdora. L’embaràs fa aflorar les seves pors envers la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar i alliberar tensions. Amb tècniques com la sofrologia, entre d’altres. Amb Alexandra Kyaw, acompanyadora del canvi. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘PER AMOR A L’ART’. XERRADES D’ART
Una invitació a recórrer els principals corrents, estils i figures que han marcat la història de l’art del país, des del romànic fins a les expressions contemporànies. A càrrec de Llorenç Martín Saéz, historiador de l’art. Hora: 20 h. Taller textil i de vidre. Escales-Engorany.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.