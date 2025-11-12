TELEVISIÓ
Retorn televisiu
Adam Driver torna a la petita pantalla per protagonitzar ‘Rabbit, Rabbit’, un thriller de Netflix sobre ostatges i manipulació psicològica. El rodatge començarà aviat.
Adam Driver protagonitzarà una nova sèrie de Netflix titulada Rabbit, Rabbit, un intens thriller sobre ostatges i experiments socials. La sèrie està escrita per Peter Craig –guionista de The Town, The Batman i Top Gun: Maverick– i dirigida per Philip Barantini, conegut per la tasca a la sèrie Adolescence.
La història se centra en un convicte fugitiu que, després d’una persecució policial, queda atrapat en una àrea de servei al sud d’Illinois. En un intent desesperat per escapar, pren diversos ostatges, desencadenant una situació que aviat esdevé molt més complexa que una simple negociació. L’episodi es converteix en un experiment social imprevisible, amb fortes tensions psicològiques i un perill creixent per a tots els implicats.
El protagonista s’enfronta a un veterà agent de l’FBI, especialista en empatia tàctica, que intenta comprendre les seves motivacions per evitar un desenllaç tràgic. La relació entre captor i negociador promet ser el nucli emocional de la sèrie, un duel interpretatiu entre dues ments que posen a prova els límits de la moral i la manipulació.
La producció serà a càrrec de MRC Television, un estudi independent que té una llarga trajectòria. A més de protagonitzar-la, Driver també hi participa com a productor executiu, juntament amb Craig i Barantini, que escriuran i dirigiran tots els episodis de la sèrie.
Tot i que encara no s’ha anunciat la data d’estrena, la producció es troba en fase de desenvolupament avançat i s’espera que el rodatge comenci pròximament. La sèrie suposa el retorn de Driver a la televisió després de gairebé una dècada. L’actor, que es va donar a conèixer amb la sèrie Girls, ha desenvolupat la seva carrera principalment al cinema.