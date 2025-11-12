HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
T'has d'adonar que la presentació ho és tot i que dius molt amb la vestimenta que fas servir i l'expressió del teu rostre. Avui potser projectis una imatge diferent de tu gràcies a l'aspecte celestial en joc. Sent la llibertat de posar pantalons a quadres amb una camisa florejada i aquest meravellós barret. Deixa que tots sàpiguen que no tinguis por de ser tu en totes les formes.
Taure
Lentament se t'està demanant que modifiquis els teus valors espirituals i deixis anar algunes de les tradicions més velles a les quals t'estàs encara aferrant. Has aconseguit un moment en el teu desenvolupament quan les idees pel que fa a noves formes espirituals de vida et resulten més accessibles i estàs veient el món de moltes maneres noves.
Bessons
Es produiran esdeveniments inesperats a la vida dels teus amics i familiars més propers. Potser començaràs una relació amb algú que menys t'esperaves. O potser et sentiràs atret per algú completament diferent de la teva idea de parella ideal. Compte: els enemics inesperats apareixeran del no-res i tindran un impacte negatiu a la teva vida.
Cranc
Et trobaràs rememorant escenes de la teva infància per curar velles ferides que mai no van ser ateses. En moments estranys i inesperats, et trobes en circumstàncies en què has d'examinar els teus actes i descobrir com i per què et comportes com ho fas.
Lleó
Onades poderoses erràtiques i inesperades estan produint un disturbi al teu món d'emocions amagades i secrets. Et pot resultar difícil manejar aquests temes simplement perquè sents vergonya i tens dubtes de discutir-ho amb altres. Fes servir el poder de l'alineació celestial d'avui per trobar la manera d'expressar-te - ja sigui de manera creativa, romàntica oa la pista de ball.
Verge
La teva conversa amb els altres podria adquirir un canvi inesperat que et deixarà sense parla. Potser et trobes en una d'aquestes situacions en què de sobte tots comencen a descarregar tots els fets que coneixen respecte a un cert tema. De sobte es va armar un concurs i el guanyador és el que aporta més dades.
Balança
La comunicació amb els altres estarà a un nivell molt emocional. Connecta't amb germans i veïns a qui sentis propers. La llar adquireix més importància per a tu ara, especialment a la llum de les recents fluctuacions i situacions inestables a la teva carrera. L'energia celestial d'avui col·locarà aquest tipus d'assumptes al centre de l'escena.
Escorpí
Cuida molt la teva salut – especialment avui. Podrien aparèixer complicacions inesperades de salut. Si estàs saludable, pots abusar del teu cos i no brindar-li la nutrició apropiada que mereix simplement perquè dedueixes “estic saludable”.
Sagitari
Una relació íntima, d'amor o emocional amb una altra persona podria estar afectant els teus valors de manera inesperada. Descobriràs que li estàs donant més importància a l'exclusivitat i l'espontaneïtat quan normalment valores més l'estabilitat i la solidesa.
Capricornio
L'agenda d'avui inclou episodis inesperats de romanç i autoexpressió creativa. Descobriràs que com més puguis integrar un enfocament únic a la situació actual, millor serà per a tu. Aneu amb compte de no involucrar-vos massa en el procés. Si hi ha alguna cosa que surt malament, no t'hi sentis responsable.
Aquari
És probable que les persones surtin de la seva tancada i es mostrin de manera completament diferent. És important que no les encasilles en categories inadequades. Brinda'ls espai de creixement tractant-les diferent de com ho has fet sempre.
Peixos
A causa de la configuració planetària d'avui, és probable que sorgeixi informació inesperada que tindrà un efecte negatiu sobre la llar. Prepara't per rebre notícies sobre el pressupost, recursos compartits o política. Aquest tipus de coses poden tenir un impacte emocional molt fort que et poden fer sentir per la seguretat de la teva llar i família.