TELEVISIÓ
Univers inesgotable
Netflix continua apostant per una de les franquícies amb més èxit del seu catàleg, encara en espera que tingui lloc l’estrena de la temporada final. La plataforma ha llançat el tràiler oficial de l’spin-off d’Stranger Things, mostrant nous detalls sobre la producció que porta el segell dels germans Duffer. Es tracta d’una ficció animada que respon a una necessitat dels seus creadors: “Volíem fer alguna cosa més i se’ns va acudir això.”
Amb la premissa que “en l’animació no hi ha límits”, tots dos van anar per feina per plasmar “l’esperit dels dibuixos animats dels anys vuitanta” a la producció. Stranger Things: Relatos del 85 se centra en diferents trames que se situen entre la segona i la tercera temporada de la sèrie original, mantenint la màgia que tant caracteritza Hawkins. “Aviat veurem que res no és el que sembla”, ha assegurat Eric Robles, productor executiu i també creador de la ficció animada.
Robles ha fet una crida als fidels seguidors de la franquícia. “Prepareu les llanternes i les motxilles perquè serà increïble”, els ha exhortat. Així mateix, el tràiler aproxima la data d’estrena de la sèrie derivada: estarà disponible al catàleg de Netflix al llarg del 2026. L’única pista coneguda fins ara és que “alguna cosa va sobreviure el 85”.
Eleven i els seus fidels companys de batalla continuaran sent els protagonistes de la sèrie, tot i que no interpretats pels actors originals. Les veus en aquest cas corresponen a Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport, Luca Diaz, Benjamin Plessala, Braxton Quinney i Elisha Williams, entre d’altres.
Cal recordar que els germans Duffer s’enfronten a un gran canvi: tots dos deixaran Netflix a l’abril després de fitxar per Paramount. Tot i això, continuaran vinculats a l’empresa a través de la productora Upside Down Pictures, ja que tenen diverses sèrie relacionades amb Stranger Things en marxa.