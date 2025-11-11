Espectacle Burnt Offering
CINEMA
CICLE DE PEL·LÍCULES DE L’ALIANÇA ANDORRANO-FRANCESA
Projecció del film Deux pianos. Narra la història de Mathias Vogler, que torna a França després d’un llarg exili. Hora: 20.15 h. Cinenes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
ESPECTACLES
‘BURNT OFFERING (COREOGRAFIA DE JANG HYE-RIM)’
Una actuació que ret homenatge a la dansa folklòrica coreana Seungmu, als seus ritmes i melodies, i al significat de Je, un ritual ancestral transmès al llarg de les generacions. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
PRESENTACIÓ XERRADA: ‘UN HERBARIO LORQUIANO’
La ciència i la literatura contingudes que ens commouen, que creiem que són imprescindibles, que ens fan millors, i busquem el millor format per comunicar-ho. Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - afusellat a Víznar, 1936). Hora: 20 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.