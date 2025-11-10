HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Necessites donar-li un enfocament més seriós al teu costat creatiu. Assegureu-vos de ser realista sobre la diversió que estàs tenint. Les grans festes poden ser temptadores, però també et poden deixar un buit per dins al final i tens una falta d'intimitat per mostrar-ho. L'aspecte en joc avui et recorda tenir precaució en mostrar les teves emocions.
Taure
Avui rebràs informació nova com a resultat del teu estat mental actual respecte a l'espiritualitat. Aquesta informació pot no ser exactament ostensible o escrita per a la vostra comoditat; molt probablement arribi a través de canals subtils. Para atenció a la teva intuïció avui, ja que es troba agitada intentant enviar un important missatge al teu inconscient.
Bessons
Potser sentis que tens bones intencions, però que d'alguna manera sembles haver-te equivocat de camí. Més que segur, estàs seguint estructures apreses dels teus pares, i aquestes estructures t'estan ficant en problemes. Assegureu-vos d'adaptar-vos escoltant la vostra veu interior. Últimament saps perfectament com comportar-te.
Cranc
L'amor serà present a la teva ment avui, i la gent podrà descobrir-ho immediatament. Més que segur, els teus ulls hipnòtics atrauran algú cap a tu. Quan veus alguna cosa que vols, saps com obtenir-ho. Hi ha una tempesta poderosa dins teu empenyent-te a actuar seguint les teves emocions.
Lleó
Avui sortiràs de la teva closca una mica més que de costum. Els petits actes de bellesa i bondat són especialment importants per a tu. Més que segur, trobaràs la pau i comoditat que busques quan et sents i tinguis una xerrada calma i tranquil·la amb algú amb qui realment et puguis obrir.
Verge
Assegureu-vos que les coses vinguin del cor el dia d'avui. Només digues les coses que realment sents. Les persones estaran molt sensibles a les teves paraules i llenguatge corporal avui, així que sigues conscient de les teves accions.
Balança
L'amor i les societats seran els punts claus per a tu avui tot i que trobaràs que hi ha un conflicte entre aquesta part de la teva vida i la manera com maneges els teus objectius laborals. Potser algú requereix més atenció de la que sents que pots brindar en aquest moment.
Escorpí
La comunicació diària amb els altres avui es posarà una mica emocional. No et sorprenguis si les converses són més profundes del que t'esperaves. Allò que podria començar sent una conversa intel·lectual pot acabar sent una batalla emocional entre el cap i el cor. L'energia en joc avui està sacsejant una mica l'atmosfera.
Sagitari
Avui tindràs una forta tendència a confiar en tu mateix/a, i t'enfrontaràs amb preguntes internes que només pots respondre. Els temes pel que fa a valors i finances entren en joc i descobriràs que el teu primer instint és buscar les respostes als altres. Primer, assegura't de tenir les coses clares a la teva ment.
Capricornio
Les relacions íntimes amb els altres formaran una gran part del teu dia, i la teva naturalesa espiritual jugarà una mica en aquesta equació. Podria haver-hi un sentit de restricció en els teus sentiments i emocions, però aquest és un mecanisme de defensa que utilitzes per no resultar ferit/da.
Aquari
Emocionalment, sentiràs que vas un pas endavant i un altre enrere gràcies a l'energia celestial en joc. La clau avui serà que trobis l'equilibri entre la teva impaciència a voler acabar les coses i el temor que semblés estar retenint-te.
Peixos
Aquest és un gran dia per a tu per perseguir metes a la teva carrera o progressos a la teva professió actual. Tens una empenta emocional que t'urgeix a avançar cap a les teves metes, mentre que al mateix temps tens un sentit de precaució i reserva que et manté segur/a en no prendre decisions que siguin massa precipitades.