AGENDA
La clau. 'Apunts d'art'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LA CLAU. APUNTS D’ART 11A EDICIÓ’
T’has preguntat mai què amaguen els jeroglífics, les escultures colossals o les pintures de les tombes faraòniques? Vine a conèixer l’art de l’antic Egipte en aquest curs que t’obrirà les portes a una de les civilitzacions més fascinants de la història. Hora: 19 h. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA’
Flowing Reeds és un duo d’acordió portuguès format per Sérgio Gladkyy i Maxim Nedobezhkin. Hora: 17 h. Església de Sant Serni. Canillo.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA-LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de: Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Óscar Martín. Museu del Còmic. La Massana.
‘DIBUIXOS TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Espai Galobardes. Canillo.